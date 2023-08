Lotos, ki cveti na vodi, je osupljiv pogled na zeliščne vrtove v naši državi

Sredi julija je v naši državi začel cveteti lotos, ki je vsako leto osupljiv pogled.

Po vzhodnih verstvih je lotos najsvetejši cvet, simbol čistosti in ponovnega rojstva. Ta čudovita vodna rastlina se vsako leto pojavi iz globin blatnih močvirij, da bi izbruhnila na svetlobo in na vodni gladini razgrnila svoje živahno rožnate cvetove.

Ta čarobni naravni pojav je mogoče opazovati v številnih krajih po vsej državi. Med drugim lahko cvetenje lotosa opazujete v bližini Budimpešte in v Szegedu, mi pa vam bomo pokazali, kje točno!

Cvetenje lotosa v Nacionalnem botaničnem vrtu

Le streljaj od glavnega mesta je v prvi polovici julija zacvetel lotos v Nacionalnem botaničnem vrtu v Václavátótu, kraju, ki je osupljiv v vsakem letnem času. Lotosi v Nacionalnem botaničnem vrtu so odprti za javnost vsak dan v tednu od 8. do 18. ure, ob petkih pa do 20. ure.

V nedeljo, 30. julija, pa bo organiziran doživljajski sprehod ob cvetenju lotosov, ki je bil žal hitro razprodan. Organizatorji so obljubili, da bodo objavili še več datumov, zato spremljajte spletno stran vrta, kjer bodo objavljene novosti.

Dnevi Lotusa v Szegedu leta 2023

Letos bodo priljubljeni dnevi lotosa potekali med 29. in 30. julijem v botaničnem vrtu v Szegedu. Dogodek na temo Daljnega vzhoda, ki temelji na cvetenju indijskega lotosa, bo potekal že šestnajstič in bo z glasbo, plesom, okusi in vonjavami pričaral čarobnost Vzhoda.

Vikend bo vključeval sprehod po najlepšem delu japonskega vrta, cvetočem lotosovem ribniku, sprehod po azijski flori in sejem obrti. Za podrobno razdelitev programa kliknite TUKAJ!