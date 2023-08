Dogodivščine v Keszthelyju: 5 nepogrešljivih znamenitosti na zahodnem koncu Blatnega jezera

To priljubljeno letoviško mesto, ki se nahaja na skrajnem zahodnem robu Madžarskega morja, se upravičeno imenuje glavno mesto Blatnega jezera.

Muzej gradu Helikon

Največja znamenitost Keszthelyja je nedvomno grad Festetics: zdaj je znan kot muzej gradu Helikon in je najbolj obiskan grad na Madžarskem. Stavbo je leta 1745 začel graditi Kristóf Festetics in je skoraj 200 let ostala last plemiške družine, ki je imela pomembno vlogo v političnem, gospodarskem, znanstvenem in kulturnem življenju države.

Trenutno je v njem na ogled pet razstav in knjižnica Helikon, ki je največja ohranjena aristokratska knjižnica v Evropi. Vredno je raziskati tudi čudoviti grajski park, v katerem se nahaja znameniti Levji vodnjak, ki je bil v nedavno prenovljenem parku obnovljen v svojem prvotnem sijaju.

8360 Keszthely, Kastély u. 1.

Balatonski muzej

Balatonski muzej, najstarejši in še vedno edini uradni muzej ob Blatnem jezeru, je v tem očarljivem mestu odprt za obiskovalce že od leta 1898. Z različnimi razstavami lahko izveste vse o regiji, od divjih živali jezera, kulture lokalnega prebivalstva do obalne mode 20. stoletja.

8360 Keszthely, Múzeum utca 2.

Park Helikon

Lepo urejen park Helikon ob pristanišču je odlična destinacija za sprehod na prostem, saj največja zelena površina v mestu ponuja priložnost, da si v senci listavcev naberete novih moči. Spomenik Helikon, ki je bil leta 1960 razglašen za zaščiteno območje, je ena od mestnih znamenitosti: spominja na praznovanje Helikona in stoji sredi glavne promenade.

Mestna plaža

Seveda ne smemo pozabiti niti na mestno plažo, ki ima svoje zasebno kopališče, zabaviščni bazen, sodobno otroško igrišče in prizorišče s tropsko glasbo. Če to ni dovolj, si lahko izposodite tudi električni čoln ali vodno kolo ali se sprostite v igralnici ali na igrišču za mini golf.

Pasja plaža

Tudi štirinožnim hišnim ljubljenčkom ni treba zamuditi zabave, saj je bila leta 2020 v Keszthelyju odprta prva pasja plaža, ki poleg vodnega igrišča ponuja tudi pasje igrišče za kužke.