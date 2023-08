Brezplačni festival ulične glasbe, na katerem lahko uživate zadnji teden poletja v središču Budimpešte

Z bližajočo se jesenjo se festivalska sezona in koncerti na prostem počasi končujejo, a preden se poslovite od poletja, uživajte v zadnjem tednu Ferencvárosovih dnevov ulične glasbe!

Vsak večer med 23. in 27. avgustom se bo na trgu Kálvin odvijala vrsta zanimivih dogodkov, ki bodo na živahnem trgu v središču mesta pričarali pravo ulično plesno vzdušje. Med številnimi dogodki bodo koncerti ljudske in svetovne glasbe, gledališke in cirkuške predstave ter seveda hodulje in žonglerji z ognjem.

Od srede do nedelje bo nastopil potujoči glasbeni duo Las Burekas, ki bo raziskoval skrivnosti zabave z zdravilno močjo plesne glasbe z Balkana, Vzhodne Evrope in Latinske Amerike ter s skladbami iz lastnega izvira. Manjkalo ne bo niti lokalnih melodij, saj bo transilvanska ljudska glasba v izvedbi orkestra Azta.

Za več informacij in podroben program kliknite TUKAJ.