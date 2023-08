10 fantastičnih dogodkov po vsej državi, ki jih avgusta ne smete zamuditi

V zadnjem poletnem mesecu ne smete zamuditi razburljivih dogodkov in festivalov, saj je po vsej državi na voljo veliko nepozabnih dejavnosti. Vabljeni k ogledu našega izbora v nadaljevanju!

Festival Ördögkatlan (1.-5. avgust 2023)

Letos bodo med 1. in 5. avgustom vasi Južna Baranya, Nagyharsány in okolica ponovno napolnjene z umetnostjo. Na 16. festivalu Ördögkatlan se boste z naravnimi prizorišči, super koncerti, vznemirljivimi gledališkimi predstavami in uličnimi plesnimi dvoranami, v katerih boste lahko zaplesali vso noč, preselili v popolnoma drugačen svet, svet radovednosti in ljubezni. Eno je gotovo, za vsakega ljubitelja kulture se bo našlo nekaj, zato če veste, da ste razpoloženi, si zagotovite vstopnice še danes!

Révfülöp Blues Fest (3.-5. avgust 2023)

Letos se bo od 3. do 5. avgusta že šestnajstič odvijal festival Révfülöp Blues Fest. V treh dneh bodo v mestu ob Blatnem jezeru nastopile izjemne osebnosti domače zvrsti bluesa, ki bodo na odprtem odru Révfülöp poskrbele za prijetne melodije. Med festivalom si lahko v galeriji Tóparti ogledate tudi fotografsko razstavo Attile Kurucza z naslovom GLASBA-STAVBA. Koncerti in razstava so brezplačni.

Dnevi vina in jazza, Debrecen (3.-6. avgust 2023)

Med 3. in 6. avgustom se bo na Debrecenskih dnevih vina in jazza prek 67 kleti predstavilo vseh 6 vinskih regij in vseh 22 vinorodnih dežel Madžarske. Štiridnevne degustacije bodo potekale med listjem Nagyerdőja in na obali jezera Békás, saj bo vsako degustacijo spremljalo drugačno vino, jazz in gastronomsko razburjenje. Na Debrecenskih dnevih vina in jazza se bodo na treh odrih predstavili najboljši izmed najboljših madžarskih jazzovskih glasbenikov in skupin: mladi, eksperimentalni jazzovski glasbeniki in izkušeni, znani jazzovski mojstri bodo na odru nastopili s skoraj 40 zasedbami. Med glavnimi nastopajočimi so duo Veronika Harcsa in Bálint Gyémánt, Emma Nagy Quintet, Madžarski jazz kvintet, trio Vas/Bukowski/Szmańda, Szakcsi Jr. Renaissance in zmagovalec Fonograma leta, funk-jazz-pop superskupina Subtones. Po koncertih vsak večer jazzovski didžeji poskrbijo za glasbeno kuliso degustacij vin.

Debrecenski karneval cvetja (14.-20. avgust 2023)

Letos se bo med 14. in 20. avgustom število prebivalcev Debrecena pomnožilo. Debrecenski karneval cvetja s 57-letno tradicijo je zdaj veliko več kot le parada spektakularnih cvetličnih aranžmajev in mednarodnih umetniških ansamblov: to je teden dni trajajoča kavalkarada barvitih dogodkov, kjer lahko vsak obiskovalec najde zabavo, ki ga najbolj pritegne. Del enotedenskega karnevala je brezplačen, na voljo pa so tudi vstopnice. 20. avgusta si lahko na razstavi cvetličnih vozov, ki sledi paradi, pobliže ogledate osupljive kompozicije.

TÜNdökölj – Festival Tapolca (16.-19. avgust 2023)

Edinstveni brezplačni festival Tapolca poteka že desetletje, letos pa se bo kulturna paleta še razširila. Glasbene programe bodo tokrat dopolnili literarni programi, predstave pa bodo potekale na povsem novem odru. V štirih dneh bodo na enem od dveh odrov zgodaj popoldne nastopili nacionalno in lokalno priznani pesniki, pisatelji, igralci, glasbeniki in plesalci, ki bodo popestrili poletne dni. Med drugim bodo nastopili Neoton, Bon Bon, Irigy Hónaljmirigy, Kowalsky meg a Vega in New Level Empire, poezija in glasba pa se bosta srečali v duetu Zoli Beck in Krisztián Grecsó. Pridite in se zabavajte v Tapolci!

Zgodovinski karneval Savaria (24.-27. avgust 2023)

Zgodovinski karneval Savaria bo potekal med 24. in 27. avgustom v Szombathelyju, kjer bodo dobrodošli obiskovalci, ki jih zanimajo zgodovinske tradicije in si želijo zabave. Priljubljeni vsestranski umetniški festival ponuja koncerte svetovne, ljudske in popularne glasbe, zabavo za otroke, gledališke predstave, akrobatske in umetniške nastope ter gastronomske dogodke. Najbolj priljubljen dogodek karnevala je kostumirana parada z baklami v petek in soboto zvečer, na kateri se po rimskih ulicah mestnega središča sprehodi več sto meščanov v starinskih kostumih. Bodite del potovanja skozi čas!

Festival Strand, Zamárdi (23.-26. avgust 2023)

Letošnji festival bo na srečo eden največjih glasbenih festivalov v Zamárdiju, ki bo tudi leta 2023 postregel z močno zasedbo različnih žanrov. Poleg tujih imen so na programu letošnjega 12. letnega festivala STRAND tudi najbolj priljubljeni izvajalci madžarske glasbene scene, zato si lahko med drugim zagotovite nastop Halott Pénz, Carson Coma, Blahalouisiana, Dzhúdló, Azahriah, Krúbi in Beton.Hofi. Če ne želite zamuditi drugih razburljivih dogodkov štiridnevnega festivala, je Zamárdi 23. in 26. avgusta pravo mesto!

Festival Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva (25.-27. avgust 2023)

Od 25. do 27. avgusta bo Szentendre za obiskovalce odprt ves dan in noč. V teh treh dneh bodo za obiskovalce na voljo številne zanimive dejavnosti, med drugim dejavnosti za otroke, dobrodelni tek gumijastih račk, slikanje s svetlobo na Glavnem trgu, vrtni kino, razstave in kulinarične dobrote. Tradicionalni dogodek ob koncu poletja, ki predstavlja prave vrednote, zanimivosti, umetnost in kulturo mesta Szentendre, bo letos potekal že osemnajstič. Poleg omenjenih dogodkov bodo letos svoja vrata odprle tudi lokalne delavnice in trgovine, ki bodo prikazale delo in vsakdanje življenje ljudi in trgovcev, ki tam živijo in delajo. Ne smemo pozabiti na sobo za degustacijo vin, kjer boste lahko poskusili vinske specialitete.

Mali festival Szellősrét ~ glasba, film, chill // Bálványos (25.-28. avgust 2023)

Prijetno vzdušje blizu narave, glasba v živo, odlični filmi in popolna sprostitev. Vse to lahko pričakujete, če nameravate obiskati letošnji festival Szellősréti Kisfesztivál med 25. in 28. avgustom. Letos lahko festival prvič obiščete v kraju Bálványos, le 15 minut vožnje od Blatnega jezera, kjer se lahko udeležite tudi delavnic in uživate v glasbi ob tabornem ognju. Na voljo bodo tudi razstave, gozdne zvočne kopeli in cerkveni koncerti, po katerih boste lahko kupili dobrote lokalnih proizvajalcev. Skratka, vse bo namenjeno polnjenju.

Festival INOTA (31. avgust – 3. september 2023)

Festival INOTA, sodelovanje med madžarsko podzemno glasbeno in vizualno sceno, poteka na resnično edinstveni lokaciji v termoelektrarni Inotai, ki je ostanek socializma. V treh kultnih hladilnih stolpih se bodo letos od 31. avgusta do 3. septembra zvrstili številni vznemirljivi koncerti, avdiovizualne predstave in svetlobne instalacije. Med nastopajočimi so številni domači in mednarodno priznani umetniki, osupljive vizualne podobe pa bodo spektakel le še poglobile. Festival se bo začel z odličnim koncertom Nilsa Frahma, od tu naprej pa se ne bo več mogoče ustaviti!