Festival vina v Budimpešti ponuja nova doživetja za vse ljubitelje vina

Več kot 30 let izkušenj, več deset tisoč obiskovalcev vsako leto, najboljše madžarske kleti in vrhunska kulinarika v najbolj impresivnem okolju: to je festival vina v Budimpešti.

„Se vidimo na festivalu vina, kajne?” – se sprašujejo prijatelji, znanci in sodelavci. Zaradi priljubljenosti in edinstvenosti budimpeštanskega festivala vina je odgovor vedno enak: seveda!

Kajti tako se odzovejo vsi, ki so že kdaj obiskali enega najlepših festivalov vina v Evropi v enem najbolj osupljivih okolij. Letos bo 32. budimpeštanski festival vina potekal od 7. do 10. septembra na terasah čudovitega budimpeštanskega gradu, v ozadju pa se bo odpirala osupljiva panorama Donave.

Ob upoštevanju potreb gostov bo letošnja prireditev vključevala ekskluzivne novosti, ki bodo iz leta v leto ponujale nova doživetja.

Interaktivni programi in ekskluzivna doživetja

Leta 2023 bo poudarek še naprej na povečanju znanja potrošnikov vina o vinski kulturi z vrsto novih interaktivnih programov v interaktivnem šotoru VinAgora & Kóstolom.

Nedvomno bo ena največjih novosti terasa VIP, ki bo letos odprta za javnost, del najbolj elegantnega programa pa bo nedeljski brunch, ki bo debitiral v nedeljo.

Lani so bila predstavljena severnoameriška vina, letos pa bodo tuji ljubitelji vina lahko okusili vinsko kulturo Južne Amerike z Urugvajem, Argentino, Čilom in Brazilijo.

Že čez nekaj tednov se bodo najlepša vrata palače Buda ponovno odprla v veselje ljubiteljev vina. Če ne želite zamuditi tega posebnega doživetja, lahko več informacij o dogodku in vstopnice kupite tukaj.