Zakladi južne obale Blatnega jezera: 5 zanimivih znamenitosti v Kőröshegyju

Le streljaj od voda Blatnega jezera, v neposredni bližini mesta Balatonföldvár, leži prijazna vasica Kőröshegy, ki je kljub svoji majhnosti odlična destinacija za enostaven poletni oddih.

Most v dolini Kőröshegy

Skoraj dva kilometra dolg viadukt Kőröshegyi je najdaljši v Srednji Evropi. Ime je dobil po majhni vasici Kőröshegy, kjer most stoji v južni soseski. Avtocesta M7 in njen viadukt, ki v slikoviti dolini poteka nad vasjo Kőröshegy, sta čudovit razgled z več točk v vasi.

Ribiška jezera v občini Völgyhíd

Ob vznožju viadukta je panoramsko ribiško jezero, ki ga je na 30-hektarskem zemljišču svojega lovskega doma ustanovil znani madžarski lovec, popotnik in pisatelj Zsigmond Széchenyi. Čeprav je bil grad prenovljen, še ni odprt za javnost, ribniki Völgyhíd pa so pravi ribiški raj za tiste, ki se želijo sprostiti v mirnem okolju.

Vinska klet in vinograd Kékajtó

Za tiste, ki se udeležijo čarobne degustacije vin v kleti in vinogradu Kékajtó, je izkušnja nepozabna! Nebeška vina so narejena iz grozdja vinogradov v objemu dolinskega mostu, nepozabna pa jih naredijo dobrote lokalnih proizvajalcev in neponovljiva panorama somogijskih gričev.

Hiša na vasi

Prenovljena vaška hiša v Kőröshegyju vas to poletje pričakuje s številnimi zanimivimi programi! Mladi in stari bodo v pestri programski kavalkaradi, ki vključuje kulturne, gastronomske, otroške in športne programe, zagotovo našli nekaj zase. Poleg tega bo oder na prostem ponudil poletno koncertno doživetje, ki ga ne smete zamuditi.

Sivka na Kőröshegyju

Poleg viadukta je Kőröshegy tudi simbol panoramskega polja sivke ob Blatnem jezeru, ki vsako leto vabi obiskovalce na cvetlično trgatev. Od junija do konca avgusta lahko občudujete osupljiv razgled na vijoličasto pokrito posestvo in seveda domov odnesete šopek sivke.