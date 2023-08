5 divjih domačih gozdov, po katerih se lahko potepate kot v pravljici

Če si želite napolniti baterije, se lahko naužijete svežega zraka v gozdovih naše države v sanjskih, divjih pokrajinah. Kamor koli se odpravite, boste našli bujno skrinjico z dragulji, tukaj pa vam predstavljamo nekaj bolj posebnih.

Gemenci gozd

Na jugu Madžarske, na območju med mestoma Baja in Szekszárd, najdete Gemenci gozd, naravno bogastvo, ki je s svojimi 180 kvadratnimi kilometri naravnih poplavnih površin edinstveno v Evropi. Njegov pravljični divji svet, raj na zemlji, posejan z močvirji, zaledjem in jezeri, je posledica počasnejšega toka Donave. Senčni bregovi in bujna, zelena poplavna pokrajina se ponašajo tudi z bogatim rastlinskim in živalskim svetom: 21 metrov v premeru je črna špilja, titan Pörböly, v gozdu pa živi najlepša populacija srnjadi v državi. Številne zanimivosti tega osupljivega naravnega rezervata lahko odkrivate na eni od sedmih učnih poti, na gemenski železnici ob strugi Donave in Siója, na organiziranih izletih s kajaki in kanuji, na izletu z ladjo ali celo na sprehodu.

7142 Pörböly, Bajai út 100. | Website

Gozd Sóstó

Legenda pravi, da je v 18. stoletju dunajski posestnik želel gozd Sóstó spremeniti v makovo polje, vendar je v pismu pozabil postaviti naglas na črko „a”, tako da je območje namesto z makom postalo polno hrastovih dreves z želodom. Čeprav je ta mit zelo vprašljiv, strokovnjaki menijo, da je gozd, prvič omenjen leta 1426, eden od ostankov starodavnih gozdov na območju Brezja. Danes je območje poraslo z akacijo, jesenom, brestom in starimi hrasti, obogateno pa je z igriščem, telovadnico, šolskim ribnikom, gozdnim odrom, prostori za peko slanine in kolesarskimi potmi. Poleti se lahko bosonogi sprehodite tudi po 2,5 km dolgi poti, ki je del Kneippovega zdravljenja.

4400 Nyíregyháza, Sóstói út

Gozdni park Mecsek

Mesto Pécs je 460 hektarjev velik gozd Mecsek Park ohranilo kot monumentalno draguljarno, kjer lahko mladi in stari uživajo v lahkih pohodih pod krošnjami bujnih dreves. Največji zaklad parka je 50-hektarska dolina Éger v njegovem zahodnem delu, ki vse obiskovalce očara z visokimi jelšami, tekočimi potoki, izviri, romantičnimi gozdnimi mostovi in jezerom Éger. Ob lesketajočih se vodah jezera Éger utrujene raziskovalce čakajo mize, ognjišča, zavetišče za dež in klopi. Ko boste v gozdnem parku, pa na svoj seznam ne pozabite dodati hriba Sós in razgledne ploščadi János, od koder se odpira čudovita panorama mesta.

Gozd Kerecsendi Berek

Na zahodnem robu Bükkkalje, na terasi potoka Laskó, se nahaja gozd Berek, eden zadnjih in najbolj naravnih primerov hrastovih gozdov Tatarskega pastirja. Ta resnično redek naravni rezervat je 3,5 km dolga učna pot, po kateri se lahko sprehodite med vsemi avtohtonimi hrasti, ki jih najdemo v naši državi – pecljati, sedlasti, mahovnati, teserski – in jih vse spoznate. Poleg tega divji in romantični gozd bogatijo še 450 vrst vaskularnih rastlin, bogata favna hroščev in metuljev, detli, skoviki, siničke in štorklje.

Kamaraerdő

Gozdno posestvo kraljeve zbornice in mesta Buda je bilo več stoletij znano kot Kamaraerdő, ki od leta 1847 nosi sedanje ime. V 180 hektarjev veliki zeleni oazi v Budimpešti se lahko sprehodite po 4 kilometre dolgi učni poti med hrasti, jeseni, jesenom, brestom, brestom, glogom, kozjim lubjem in kamnokrečem. Pot je sestavljena iz 12 postaj in vključuje interaktivne table, na katerih se lahko seznanite s floro in favno gozda, njegovo geološko zgradbo in zgodovino. Povzpnete se lahko tudi na najvišjo točko gozda, 224 metrov visoko goro Hunter. Nato se lahko ohladite v središču gozda Nagyréte s klopmi in ognjišči. In če si po počitku v Nagyréte želite še več razburjenja, se lahko s kolesom zapeljete tudi po poti za spust, ki je namenjena kolesom MTB.

