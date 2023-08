5 čudovitih sotesk v Bakonyju, ki vabijo na kul, divji in romantični pohod

Kraški masiv Transdanubskega gorovja Bakony je bogat z raznolikimi pokrajinami, poleg številnih zakladov pa v njem ne manjka tudi divjih in vznemirljivih sotesk. Raziščite pravljične soteske gorske verige, ki so jih izdolbli potoki in v katerih lahko pobegnete pred poletno vročino.

Soteska Gaja

Slikovita soteska na vzhodnem robu Bakonije med krajema Bodajk in Fehérvárcsurgó obljublja lahek pohod za mlade in stare. Na divjem potepu vam pot prekriža bujni gozd, romantični mostovi prečkajo potok Gaja, dolino pa obkrožajo visoke skale. Naša zanka skozi sotesko se začne na počivališču pri jezeru P Trout in vodi do nekdanjih hrastov Adama in Eve. V gozdu Ligetes dosežemo svet majhnih jam, v katerih so po legendi nekoč prebivali razbojniki: ni naključje, da ena od njih nosi ime Jóska Sobri. Na koncu lahko uživamo v čudoviti panorami z razgledne točke Károlyi, preden se vrnemo na izhodišče in se odpočijemo pri izviru Alba Regia.

Soteska Cuha

Soteska Cuha je čarobna in zelo avanturistična pokrajina potoka Cuha, dolinskih mostov, predorov, via ferrat, plezalnih sten, brzic, bazenov, skalnih jaškov in jam. Nedaleč od železniške postaje Vinye lahko začnete 13 km dolgo krožno pot, ki se začne na začetku poti, kjer prečkate potok Cuha in takoj pridete do prijetnega počivališča. Nato postane pot resnično razburljiva, saj tesno sledimo potoku in v neprekinjenem toku prečkamo brodove in potoke. Postopoma se dolina zoži, našo pot pa popestrijo jame v skalni steni, viadukt lepo oblikovane železnice, predori, dokler ne dosežemo strmega vzpona na hrib Kopasz. Ko se povzpnemo na greben, je težjega dela konec, saj nas od tu po večinoma pravljičnih poljanah in poljih vodi pot nazaj do železniške postaje.

Soteska Kőmosó

Ena najkrajših, a najbolj spektakularnih sotesk v Bakoniji je soteska Kőmosó, ki jo lahko raziščete v 20 minutah. Le streljaj od gradu Csesznek boste našli ozko sotesko, stisnjeno med apnenčaste skale, majhne slapove, ki se bleščijo na dnu, potoke, ki curljajo skozi bujno vegetacijo, in raznolike skalne oblike. Te osupljive naravne zaklade lahko občudujete z roba soteske, prekritega z zelenimi listnatimi trtami, nad katerim se dviga grajski hrib Csesznek. Na koncu naše poti si lahko ogledamo tudi 30 metrov dolgo jamsko votlino, Kozjo luknjo.

Soteska Ördög-árok

Soteska Ördög-árok je ena najbolj pestrih obrazov Bakonije, kjer prva polovica ture poteka skozi polja in panoramske pašnike, za nami pa se vidijo linije gradu Csesznek. Po tej odprti pokrajini se nežno in počasi spustimo v sotesko, kjer nas čakajo začaran gozd, mahovnate skale, ogromni balvani, majhne jame in med drevesi curkajoč potok. Tu ne bomo našli le soteske, temveč tudi enega najlepših zakladov države, z mahom obrasli Hudičev jez, naravno skalno pregrado, ki jo krasi majhen slap. Vse to lahko raziskujete po različnih terenih, od stopnic, vgrajenih v apnenčasto steno, do monumentalnih pečin nad vodo.

Soteska Kerteskői

300 metrov dolga soteska, do katere vodi spominska pot Rómerja Flórisa, je skrita globoko v gorovju Bakonybél, kjer 30-40 metrov visoke, strme in z mahom poraščene skalne stene obrobljajo dolino, ki jo je izdolbel potok Gerence, po domače imenovan soteska. Naš pohod skozi sotesko spremlja tako bujna vegetacija, kot da v to pravljično deželo še nikoli ni stopila človeška noga, kjer lahko osvojimo sotesko s premetavanjem sten sotesk, celo s premetavanjem velikih balvanov in skakanjem čez padla drevesa. Na enem od klifov nad sotesko lahko na neki točki vidimo oltarni kamen, ki so ga nekoč uporabljali za poganske obrede, nedaleč stran pa je tudi izvir Judith. Če pa ste na tem območju, ne spreglejte bršljana in vodnjaka svetega Janeza ter kalvarije na Bakonih.