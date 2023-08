Navedite svoj najljubši kraj ob Blatnem jezeru in osvojite VIP-vstopnico za festival Strand

Best of Balaton se letos ponovno začenja! Vodilni program MOL Very Balaton je izrazito oseben izbor s kuratorji, ki niso le znani in vredni spremljanja, ampak so tudi oboževalci Blatnega jezera. Tokrat, med 1. in 31. julijem, iščejo predloge javnosti: zakaj ljudje, ki obiskujejo Blatno jezero, obožujejo ta kraj?

Nekaj besed o članih žirije

Nóri Ördög ima rada Balaton tudi zaradi „da”, ki ga je izrekla ob Balatonu, kjer jo je njen partner Pál Nánási zaprosil za roko. Pali ima najraje sončne zahode ob Blatnem jezeru, ki poživijo vsak večer. Pravi, da je tudi sam postal pravi zbiratelj, saj je fotografiral skoraj vse. Dávid Marsalkó ima najraje Visoko obalo na območjih Akarattya in Balatonvilágos.

Miklós H. Vecsei s prijatelji rad preživi cel dan na tržnici Tihany, kjer si privošči pozen zajtrk in se nato odpravi na tržnico. Tilla pravi, da je Gyula, dobrodušni lastnik podjetja Patkó Buffe, edini razlog, zakaj bi morali vsi obiskati podjetje Patkó Buffe v Zamardi, ki je odprto vse leto. Dani Gyurta sta v restavraciji vile Kabala pritegnili dve stvari: neverjetna panorama in kakovost hrane.

Po mnenju Nóri Trokán je Homola Borteras, ki se nahaja na pobočju Paloznaka, na čudoviti lokaciji in ima organiziranih veliko odličnih dejavnosti, zato kadar je ob Blatnem jezeru, vsak dan sprehodi svojega psa mimo nje.

Gianni vabi na pokušino Španije v restavracijo Mór24 v Balatonfüredu, Viki Lábas pa priporoča Dóra Budavári, ki je v zadnjih letih postala ključna osebnost gastronomskega in kulturnega življenja ob Blatnem jezeru, saj si resnično želi, da bi bilo to doživetje štiri sezonsko.

Več informacij o letošnjem izboru Best of Balaton

Strokovna ekipa projekta Best of Balaton se prav tako dejavno ozira po jezeru. Péter Pantl, glavni sponzor izbora Best of Balaton, vodja komuniciranja skupine MOL, pravi, da je Majtényi Présház s svojo domačo kuhinjo, dobrimi vini in panoramskim razgledom eden najboljših krajev na južni obali, kamor lahko peljete svojega psa. Ákos Starcz, predsednik uprave podjetja Index, je tudi kot odrasel človek še vedno popolnoma očaran nad naravno železno jamo Tapolca.

Ustanovitelja podjetij Best of Balaton in MOL Very Balaton seveda vsako leto pripravita veliko ponudb. Ena od ponudb Norberta Lobenweina je sladoledar iz Kőröshegyja, ki ga je povsem po naključju našel med kolesarjenjem. Odkar je bil predstavljen v oddaji Best of Balaton, je okno obcestne garaže postalo romarski kraj.

Zoltán Fülöp, prav tako v kraju Kőröshegy, ponuja čudovito panoramo kavarne Völgyhíd v harmoniji železobetonske rustike in zelene narave, združeno z resnim gastronomskim doživetjem ali zgolj preprostim poležavanjem v senci gora in dolin.

Priporočite svojega najljubšega Balatonca in osvojite zmago!

Če se želite potegovati za dragocene nagrade, vključno z ekskluzivno večerjo v balatonski restavraciji ali eno od VIP-vstopnic za festival Strand, nam morate le povedati, zakaj imate radi Blatno jezero.

To je lahko vaša najljubša restavracija, naravna znamenitost ali celo balatonska zadeva ali oseba, ki bi jo radi priporočili, da bi jo spoznalo več ljudi. Za nominacijo kliknite tukaj in izpolnite obrazec do 31. julija. Po tem se bodo kuratorji odločili, kdo in kaj naj bo nova ponudba Best of Balaton 2023.