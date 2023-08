12 prijetnih vrtnih kinematografov ob Blatnem jezeru, kjer lahko vse poletje uživate v odličnih filmih

Za zaključek svojih balatonskih počitnic se odpravite v enega od očarljivih poletnih vrtnih kinematografov v regiji in si privoščite čudovito filmsko doživetje za zaključek dneva na plaži. Na srečo vas vrtni kinematografi ob Blatnem jezeru z odprtimi rokami čakajo tudi letos, zato se odločite!

Vrtni kino Fövenyes, Balatonudvari

V vrtnem kinu v retro slogu v osamljeni majhni ulici v Fövenyesu vas čakajo svež popcorn, hladne osvežilne pijače in topla dobrodošlica. Na repertoarju so najnovejši filmi iz kinematografskih kompleksov, s posebnim poudarkom na zanimivih animiranih filmih za najmlajše in celo na otroških koncertih.

8242 Balatonudvari, Mozi utca 1.

Vrtni kino Panoráma Kertmozi, Vonyarcvashegy

Prenovljeni kino Panoráma Kertmozi z nadgrajenim zvočnim sistemom in udobnejšimi klopmi se nahaja ob plaži Lido. Ljubitelji filmov lahko v prijetnem okolju vsak dan od 21. ure dalje uživajo v kinu le nekaj metrov od Blatnega jezera.

8314 Vonyarcvashegy, Fürdő utca 1.

Pont Csopak

Pont Csopak je veliko več kot le vrtni kino, ki je postavljen na vrtu vodnega mlina na zares očarljivi lokaciji. Letos kulturni center obiskovalcem ponovno ponuja široko paleto zanimivih dejavnosti, vključno s koncerti in vznemirljivimi okroglimi mizami. Za najnovejše dogodke spremljajte stran Pont Csopak na Facebooku!

8229 Csopak, Kisfaludy utca 16.

Vrtni kino Zamárdi

Pred kratkim prenovljen vrtni kino Zamárdi Kertmozi ponuja nadgrajen zvočni sistem Dolby Digital 5.1 za zabavo skozi vse poletje. Kino je prijazen psom, je dostopen in ponuja prigrizke za popolno kinematografsko izkušnjo.

8621 Zamárdi, Kossuth Lajos utca 14.

Vrtni kino Balatonakali

Prijeten vrtni kino na dvorišču kulturnega doma Balatonakali je odprt vsak večer od sredine junija do konca avgusta od 21. ure dalje. Na sporedu so večinoma premierni filmi, zato vam med počitnicami na obali Blatnega jezera ne bo treba zamuditi najnovejših uspešnic.

8243 Balatonakali, Petőfi Sándor utca 2.

Kino Csopak Forrás Kertmozi

Še en vrtni kino je v Csopaku, na naslovu Forrás utca 1. Filme predvajajo vse poletje od 21. ure dalje, poleg običajnih filmov na stolih pa si jih lahko ogledate tudi v avtomobilu. Prijetno retro balatonsko vzdušje je že samoumevno.

8229 Csopak, Forrás utca 1.

Vrtni kino Balatonlelle

Zaradi pokrite dvorane Balatonlelle Kertmozi so projekcije na sporedu vsak večer (tudi ob različnih urah), ne glede na vreme. Vrtni kino združuje digitalno projekcijsko in zvočno tehnologijo, ki jo poznamo iz kinematografov multipleks, s pravim retro vzdušjem vrtnega kina Balaton, ne nazadnje pa je vedno na voljo svež izbor filmov.

8638 Balatonlelle, Hortenzia utca 1.

Vrtni kino Sziget, Révfülöp

Vrtni kino Szigeti Kertmozi (Otoški vrtni kino) je najlepša plaža v Révfülöpu, kjer lahko uživate v vrtnem kinu. Tako kot v večini krajev so tudi tu najnovejši filmi predvajani po mraku, od 9. ure dalje, v prijetnem vzdušju.

8253 Révfülöp, Sziget utca 3.

Vrtni kino in kulturni vrt Ancsika, Balatonszemes

Ancsika Kertmozi in Kultkert v Balatonszemesu ima pokrito kinodvorano in prostor za projekcije, zato projekcij ne zamudite niti v dežju, blazine in odeje pa so na voljo brezplačno. Tako lahko v najnovejših filmih uživate v popolnem udobju.

8636 Balatonszemes, Kossuth Lajos utca 2.

Nekem a Balaton, Balatonakarattya

Balatonakarattya Nekem a Balaton (Moj Balaton) poleg tedenskih brezplačnih koncertov žive glasbe, pogovornih večerov, standup nastopov in drugih zanimivih programov ponuja tudi vrtni kino. Ob ponedeljkih si lahko v prijetnem okolju na prostem skupaj ogledate film. Za najnovejše filme obiščite stran Nekem a Balaton na Facebooku.

8172 Balatonakarattya, Bercsényi lejáró

Bánya Kert, Salföld

Bánya Kert (Rudniški vrt), skrit v bazenu Káli, ponuja celo poletje razburljivih dejavnosti, vključno z vrtnim kinom. Letos sta na repertoarju filma The Pussycatcher in Bad Poems, za podroben program pa obiščite stran Bánya Garden na Facebooku.

Stég, Kisapáti

Julija letos je na teden dni trajajočem skupnostnem gradbenem taboru v Kisapati nastal večnamenski skupnostni prostor, vključno s kinom na prostem. Stavbni kompleks, imenovan Stég, se nahaja v čudovitem okolju Balatona in bo v prihodnosti dom zanimivih dogodkov za gradnjo skupnosti.