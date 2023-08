Na obrobju majhne vasice se od porušene srednjeveške trdnjave razprostira čudovit razgled

Ruševine edinstvene srednjeveške trdnjave se nahajajo na vrhu grajskega hriba na obrobju vasi Szögliget, od koder je čudovit panoramski razgled.

Gradnjo največje trdnjave na Madžarskem pripisujejo Béli IV, zato je verjetno, da je Szádvár v gozdu Szögliget stal že sredi leta 1200.

Njen prvi znani lastnik je bil Robert Karel, leta 1406 pa je Sigismund Luksemburški trdnjavo podaril baronski družini Bebek.

Svojo končno podobo je dosegla leta 1500, ko je bila med nenehnimi obleganji in bitkami požgana, pozneje pa zapuščena.

Po zaslugi prizadevanj skupnosti je bila trdnjava pred nekaj leti obnovljena, okrepljeno je bilo obstoječe obzidje, postavljena so bila pokrita kamnita vrata, klopi na razglednih točkah in stopnice, ki so na veselje pohodnikov omogočile boljšo prehodnost ceste.

Grajski kompleks, ki je del narodnega parka Aggtelek, je pravzaprav sestavljen iz dveh delov: Zgornjega in Spodnjega gradu, med katerima je bilo nekoč zgrajeno dvigalo s konjsko vprego.

Na njegovem mestu je zdaj stopnišče s 374 stopnicami, po katerem se je vredno sprehoditi.

Divji grad je sedma točka na 4,5 km dolgi poti, ki ga obkroža, zato ga lahko obiščete kot del večjega ogleda srednjeveške zgodovine kraja. Poleg tega je obisk gradu Sadý brezplačen vsak dan v letu!

Szádvár

3762 Szögliget, pot Szádvár