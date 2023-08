Na obali jezera z izvirom se skriva očarljiva kapela Bakony

Med številnimi znamenitostmi Bakonybéla se skriva pohodniški, počitniški in romarski kraj z mnogimi imeni, ki velja za eno od sedmih naravnih čudes okrožja Veszprém.

Bakonybél, ki ima le 1200 prebivalcev, ima številne pravljične znamenitosti – med njimi Panonsko zvezdo, samostan svetega Mavricija, jezero Hubertlaki in sotesko Kerteskői – prav tako pa je vredno obiskati romarski kraj, ki počiva na obali treh jezer z izvirom.

Sprehod po vasi, ki je očarljiva skozi vse leto, je enostaven od romarskega kraja, znanega kot Jantarni vodnjak, Sveti vodnjak in Vodnjak Trojice, ki je od vasi oddaljen 1 km.

Na mestu romantične kapelice, ki jo vidite danes, je bilo prej svetišče iz leta 1826, ki ga je konec 19. stoletja zamenjala sedanja stavba.

Voda iz treh izvirov, ki tu bruhajo, je bila uporabljena za nabrekanje očarljivega ribnika, obdanega z drevesi, kjer se kapelica zrcali v vodi.

Izviri so poimenovani po svetnikih, ki so tesno povezani s tem krajem: Saint Günter, Saint Mór of Pécs in Saint Gellért. Na slednjega spominjata kip in relief v kamnitem bazenu z izviri.

V mirnem parku, ki obdaja jezero, se lahko napolnite z energijo, razmislite in sprehodite, preden se odpravite na ogled znamenitosti v okolici kapele.

Ob kapelici si lahko ogledate skalnato vzpetino, na kateri je ohranjen kip Lurške Marije, ki naj bi bila nekoč puščavnica, za kapelico pa lahko odkrijete stupo s 14 okvirji in kalvarijo.