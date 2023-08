Ena najbolj edinstvenih cerkva v naši državi stoji le streljaj od Blatnega jezera

Ob vznožju Bakonyja, nedaleč od balatonskega višavja, v kraju Öskün, se nahaja cerkev Garden Church, ena najstarejših cerkva v državi.

Cerkev v Ösküju, zgrajena na skalnatem hribu ob vznožju Bakonyja, ki je znana po svoji edinstveni kupoli, ima številne legende o svojem nastanku.

Mnogi menijo, da je bila to turška mošeja, drugi, da so to ostanki grajskega stolpa, tretji pa trdijo, da je rotunda rimskega izvora.

Romarska cerkev je ena najstarejših v naši državi, saj je bila zgrajena v 11. stoletju kot ena od okroglih cerkva iz obdobja Árpád.

Svetišče spomenika, ki krona območje, je polkrožno, z majhnimi lancetnimi okni in polkrožno skodlasto streho. Raziskava, opravljena za potrebe obnove, je pokazala, da je bila ladja cerkve bolj ovalna kot okrogla in da je bila prvotna streha verjetno stožčasta.

Sedanjo streho je rotunda dobila v začetku 17. stoletja, leta 1725 pa je bila obnovljena kot katoliška cerkev. Potem ko je bilo zaradi rasti prebivalstva treba zgraditi novo cerkev, se rotunda še vedno uporablja kot kapela, njen srednjeveški železni stolp pa si lahko ogledate v Veszprémskem muzeju.