8 zanimivih znamenitosti in dejavnosti ob divji in slikoviti reki Dravi

Tretja največja in morda najbolj zanimiva reka v naši majhni državi je 749 km dolga reka Drava, ki izvira v Tirolskih Alpah. Reka vstopi v našo državo pri kraju Őrtilos, kjer je pokrajina, skozi katero teče, polna slikovitih znamenitosti. Odkrijte zanimive naravne zaklade in zgodovinske spomenike ob Dravi in v njeni bližini.

Cerkev svetega Mihaela

Na hribu svetega Mihaela, ki se dviga nad Őrtilosom, se nahaja očarljiva belokranjska cerkev, katere datum izgradnje ni znan, vendar se omenja že leta 1200. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da je bila cerkev leta 1740 obnovljena v baročnem slogu z uporabo gradbenega materiala iz srednjeveškega samostana. Cerkev je bila leta 1823 obnovljena v sedanjo podobo in ponuja slikovit panoramski pogled na sotočje rek Mure in Drave.

8854 Őrtilos, Szentmihályhegy 120.

Naravna pot Ártéri, Vízvár

Ta majhna vasica na bregovih Drave, otok tišine in svežega zraka, je s svojimi pritoki in pritoki reke, gostimi obrežnimi gozdovi in gosto obrežno vegetacijo zakladnica neokrnjene divjine. Ta kratka učna pot je od središča vasi oddaljena pol ure hoje. Ko pridete do poplavnega območja, se lahko hitro sprehodite skozi tunel stoletnih dreves in se nato pojavite v divjem, z živo mejo poraslem zalivu Drave. Nazadnje vas gozdne poti pripeljejo do zadnje postaje pohoda, počivališča za vodne pohodnike, na poti pa vas spremljajo informativne table o reki Dravi in živalstvu poplavnega gozda.

7588 Vízvár, Drava u.

Jezero Hétöles

Na obrobju majhne vasi Ormánság z 220 prebivalci se skriva eden najlepših draguljev Ormánsága, jezero Hétöles, delček zaledja na južni strani Črne vode, severni ostanek zalednega sistema Cún-Saporca. Starejša generacija pa pravi, da je nekoč voda Drave s svojim vodnjakom zalivala stari pašnik, in legenda pravi, da jezero, ki je ostalo, še vedno napaja vodnjak v njegovi sredini. Druga legenda pravi, da se je pred davnimi časi v jezeru izgubil celoten poročni sprevod z voli in kočijo na čelu. Čeprav je vse to pravljica, je pravljična tudi pokrajina Sedmega jezera s trstičjem, starimi drevesi in prijetnimi počivališči na obali ter odrom na vodi.

Starodavni center za obiskovalce v Dravi

Center za obiskovalce v Szaporci obljublja prijetno bivanje in veliko novega znanja, kjer lahko spoznate tradicionalno življenje Ormanov in reko Dravo. Razstava takoj pritegne pozornost s stropi, okrašenimi z motivi iz znamenitih cerkva v Ormánságu, in naravnimi vrednotami ormánsáške pokrajine. Nato se lahko na učni poti seznanite s tradicionalnim kmetovanjem in na kmetiji pobožate stare madžarske domače živali. Na učni poti Starodavni Dravi lahko v divjini poiščete odgovore na vprašanja, kako so staroselci uporabljali naravne vire. Poleg tega razstave v centru za obiskovalce ozaveščajo o vprašanjih ohranjanja narave, kmetovanja in rabe zemljišč.

7843 Szaporca

Dráva promenada in odprta plaža

Ne glede na to, ali se na obrežje reke Drave v Barcsu pripeljete s kolesom ali peš, je 1300 metrov dolga promenada ob reki dostopna vsem. Vendar se splača upočasniti vožnjo, saj urejena promenada ponuja razgled na čudovito reko. Na koncu promenade, pri mostu čez Dravo, se lahko okopate v bistri vodi reke, ki ima na drugi strani Hrvaško. Edino v državi določeno kopališče na prostem ob Dravi ponuja peščene plaže, plitvo vodo in gozdiček s travniki, kjer se lahko ukvarjate s športom ali celo postavite šotor.

7570 Barcs, Kazinczy Ferenc u. 2.

Celodnevni vodni izlet po Črni vodi

Črna voda je pritok Drave in je s svojo majhno, vijugasto, divjo in neraziskano strugo idealna izbira tako za začetnike kot za družine. Njen bujni, pustolovski svet lahko raziskujete s kajakom ali kanujem na 3-4 urnem, 7-10 km dolgem pohodu iz Centra za obiskovalce Stare Drave. Po navodilih vodnika se lahko na mostu pri Szaporci ali jezu pri Cunu podate na vodo in se podate v fascinanten svet vodnih ptic, vrst žab, močvirskih sklednic, kraljevih zmajev, sivih čapelj in čapelj. Ta čudovita pustolovščina je na voljo po dogovoru, opcijske oglede si oglejte tukaj.

Jezero Kotro

V kamnolomu Gyékényes na madžarsko-hrvaški meji so že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja pridobivali gramoz. Zaradi tega lahko v regiji še vedno najdemo kristalno čista jezera, največje jezero, jezero Kotró, pa je leta 2011 prejelo naziv zaklad naše dediščine – županija Somogy. Nagrajeno jezero ima podvodno vidljivost do 8 metrov, zato je odlična lokacija za potapljače, ki pridejo v potapljaško bazo. Seveda pa ne le potapljači lahko tu najdejo, kar iščejo, saj jezero zdaj obdaja idilično, mirno letovišče z restavracijami, penzioni, majhnimi počitniškimi hišicami, brunaricami, območjem za wakeboarding in kampom. Jezero je idealno tudi za ribolov, saj je na obali odprta plaža.

Grad Draškovič in arboretum

Grad Draskovich in okoliški arboretum sta ena od najznamenitejših znamenitosti Sellye, središča regije Ormanság, ki se ponaša z bogato ljudsko tradicijo. Veličastni grad je bil zgrajen v 18. stoletju, od takrat pa se stavba v državni lasti uporablja kot kolegij in ni odprta za obiskovalce.

Vendar pa je čudovit arboretum, ki obkroža stavbo, brezplačen in odprt za javnost, ki lahko uživa na več hektarjih območja. Arboretum, ki je zdaj naravni rezervat, je ustvaril Iván Draškovič, ki je posebna drevesa, grmovnice in rastline pogosto dobival v dar od svojih prijateljev. Danes v enem najlepših parkov v južni Transdanubiji raste 240 listavcev, 115 zimzelenih dreves in nešteto vrst cvetja. Poleg tega je v arboretumu na ogled 11 lesenih skulptur z mednarodnih slikarskih in kiparskih taborov.

7960 Sellye, Köztársaság tér 1.