7 super observatorijev po vsej državi, ki to poletje ponujajo osupljive programe

Ob milih poletnih večerih včasih ni nič boljšega, kot se potopiti v osupljivo bleščeča ozvezdja na jasnem nebu. V številnih observatorijih v naši državi si lahko pobliže ogledate žareče točke, ki so zunaj našega dosega, na vodenih ogledih z astronomi pa se lahko naučite veliko zanimivih informacij in v nekaterih observatorijih celo opazujete enega najbolj spektakularnih zvezdnih padcev v letu.

Observatorij Svábhegy

Najstarejši observatorij na Madžarskem je observatorij Svábhegy, kjer lahko skozi največji teleskop v državi z zrcalom premera 1 metra občudujete najlepše luči na nočnem nebu. Ob sobotah si lahko vse astronomske objekte observatorija ogledate v lastnem tempu, število obiskovalcev pa ni omejeno.

Na vnaprej pripravljenih večernih programih si lahko ogledate številna ozvezdja, Luno in Mlečno cesto. 11. avgusta, v noči padajočih zvezd, lahko svoje želje zašepetate pod najlepšimi Perzeidi. Če na goro Švab pridete čez dan, lahko spremljate Venero in čudovit polmesec, otroci pa se lahko o astronomiji poučijo na Astro-Matini.

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

Zvezdni park Zselici

V osrčju krajinskega varstvenega območja Zselič je Zvezdni park Zselič, ki je leta 2009 prejel naziv mednarodnega zvezdnega parka, zakladnica zakladov nočnega neba, ki jih zaradi nizke stopnje svetlobnega onesnaženja ni mogoče najti drugje. Te zaklade lahko odkrijete v okviru razpisanih programov.

Večino dni v tednu nam bodo teleskopi odkrivali skrivnosti Sonca in osončja, v zvezdnem parku pa bodo na ogled tudi raznovrstni vznemirljivi filmi iz planetarija. Ob sredah in petkih so na voljo teleskopi za večerno opazovanje neba, v času avgustovskega zvezdnega jesena pa bo več večernih dejavnosti. Prostor za te dogodke je omejen, zato se je najbolje prijaviti vnaprej.

7477 Zselickisfalud 064/4 par.

Bükki Csillagda

Na kristalno čistem nebu nad lestencem Bükki Csillagda lahko preštejete do 3.000 zvezd, ko boste pomahali v slovo soncu. Ob prihodu sem vas bodo razstava na temo Sonca, zbirka meteoritov, poseben teleskop v kupoli observatorija ter predavanja in filmi v planetariju popeljali na potovanje v ta sanjski svet. Ob sobotnih večerih vas bodo astronomi vodili po nebu in odkrivali ozvezdja Venere, Lune in Saturna. Od 11. do 13. avgusta pa bodo potekale posebne dejavnosti v pričakovanju meteorskega roja Perzeidov.

3559 Répáshuta outskirts, cad. 016/5

Observatorij Pannon

Obiščite observatorij Pannon s 400 kvadratnih metrov veliko razstavo o zgodovini astronomije, najsodobnejšim planetarijem v državi in zanimivim teleskopskim parkom. Nočni programi, ki jih je treba vnaprej rezervirati, vključujejo laserski prikaz ozvezdij in možnost opazovanja neba skozi teleskop v kupoli. Čez dan si lahko ogledate razstavo o astronomiji in vesolju, filme iz planetarija, film Štoparski vodnik po Marsu v kinodvorani 3D in štiri posebne teleskope observatorija.

8427 Bakonybél, Szt. Gellért tér 9.

Observatorij Piszkéstető

Observatorij Piszkéstető, ki se nahaja ob vznožju gorovja Mátra, je v bistvu znanstveni observatorij, vendar je odprt čez dan – razen ob četrtkih – vse dni v tednu. Vodeni ogledi se začnejo ob 14. uri, na njih pa si lahko ogledate kupole in stavbe observatorija ter teleskop s premerom 1 m v največji astronomski kupoli na Madžarskem. Med 1-1,5-urnim programom, za katerega je potrebna predhodna rezervacija, lahko izveste več o raziskovalnem delu astronomov, njihovem vsakdanjem življenju in najnovejših znanstvenih odkritjih. Observatorij sprejema samo skupine.

3235 Mátraszentimre

Observatorij Szeged

Observatorij se nahaja na vogalu Szeged Füvészkert, ki je za javnost odprt od leta 1992. Svoja vrata odpre ob petkih zvečer in nas s tematskimi programi povabi na razburljivo medzvezdno potovanje. Ob teh večerih lahko obiščete observatorij, prisluhnete zanimivim predavanjem, se udeležite laserskega opazovanja zvezd in predstavitve teleskopa. In naj vas ne prestraši niti oblačno vreme, saj je v Szegedu na sporedu prenovljen program.

6726 Szeged, Kertész u. 3.

Balatonski observatorij

Objekt, ki se je prvotno imenoval Nitrokemijski observatorij v Balatonfűzfőju, je bil ustanovljen leta 1967, med spremembo režima so ga zaprli, leta 2012 pa so ga po prenovi ponovno odprli. Njegov trenutni program obiskovalcem obljublja poletno opazovanje zvezd. Ob lepih in jasnih dnevih lahko s prostim očesom in daljnogledom v spremstvu astronoma raziskujete ozvezdja s terase in kupole observatorija. Za programe je potrebna predhodna rezervacija, vendar lahko v astronomski predstavitvi s projekcijo uživate tudi ob oblačnem vremenu.

8184 Balatonfűzfő, Območje Sportcentrum, Nike krt. 16.