7 čudovitih jezerskih kopališč v naši državi, kjer lahko plavate v divjem in slikovitem okolju

Ta poletni konec tedna ne bo hladno, zato je vredno začeti načrtovati, v katera naravna kopališča naše države se boste odpravili. Prepričani smo, da boste našli nekaj za vsakogar!

Jade Beach, Dunavarsány

Dunavarsány je čaroben kraj, kjer boste za kopanje našli obalo in mirno naravo. Plaža Jade Beach, ki se nahaja le 40 minut iz glavnega mesta, s 25 hektarji bujnega zelenja, plažo in prireditvenim prostorom obljublja kakovostno rekreacijo za vse starosti. Za aktivne in sproščene je na voljo široka ponudba vodnih in kopenskih športov (SUP, wakeboard, odbojka na mivki), lahko pa se umaknete v senčni salon z dobro knjigo in odličnim koktajlom. Poleg tega je plaža Jade Beach odličen kraj za organizacijo poslovnih dogodkov, team buildingov, porok, koncertov, festivalov ali snemanj filmov.

Jezero Pécsi, Orfű

Sistem umetnih jezer v Orfűju, med katerimi je največje jezero Pécsi, je nastal zaradi kraških vodnih izbruhov ob severnem vznožju južnega Srednjega Transdanubskega gorovja. Jezero ima plažo z odlično kakovostjo vode, nogometno igrišče, minigolf, igrišča za odbojko na mivki in otroško igrišče. Na peščeni obali lahko plavate v počasi globljem dnu, na pozidani obali pa v hitreje globljem. V parkovni okolici lahko vsakdo najde senco za dober popoldanski spanec, po katerem se lahko z obnovljenimi močmi odpravite na vodo z vodnimi kolesi.

Jezero Bánki

Lepo jezero v okrožju Nógrád je za mnoge morda znano zaradi festivala Bánkitó, vendar ga je vredno obiskati tudi pozneje poleti in se v njem osvežiti. Kakovost vode v jezeru Bánki je odlična, obala pa je peščena, travnata in senčna. Na nekaterih mestih se lahko voda hitro poglobi in doseže globino do 6-7 metrov, zato naj imajo družinski kopalci to v mislih. Plaža je omejena na določena območja, da ne bi motili ribičev. Če se vam po dnevu na plaži zahoče, se lahko odpravite na prijeten sprehod okoli jezera.

Jezero Szelidi

Najbolj priljubljen kraj v regiji Kiskunság je jezero Szelidi, ki ga lahko obiščete vse leto in ni le odličen kraj za kopanje, temveč tudi za pohodništvo. Poleti peščena obala jezera privablja obiskovalce, kampi, restavracije in oder na prostem pa zagotavljajo celodnevno sprostitev. Jezero Szelidi, peto največje jezero na Madžarskem, je dolgo 5 kilometrov in široko 200 metrov, zaradi hitro segrevajoče se vode pa je idealen kraj za prijeten družinski dan. Vzdolž južne obale jezera poteka 12-stopenjska pot Modri komar, ki vam omogoča vpogled v skrivnosti vode in divje živali v okolici.

Jezero Deseda, Kaposvár

Severno od mesta Kaposvár se nahaja najdaljše madžarsko umetno jezero, osem kilometrov dolgo jezero Deseda. Jezero je poleti čaroben kraj za sprostitev, preostali del leta pa ga obdajajo gozdovi, polja, učne poti in arboretum. Jezero Deseda je bilo nekoč poplavni rezervoar, vendar je že od začetka postalo priljubljena destinacija za ribiče iz Kaposvára, ki prav tako uživajo v dolgi obali. Po večurnem kopanju ali ribolovu lahko starejši člani družine uživajo v centru za obiskovalce Fekete István in pravljičnem gozdu ali pa se po kolesarski stezi zapeljejo skoraj do konca jezera.

Jezero Arló

Jezero Arló, glavna znamenitost vasi Arló in najbolj priljubljena turistična atrakcija na tem območju, je nastalo zaradi zemeljskega plazu, podobno kot jezero Gyilkos v Transilvaniji, in je prava posebnost v Evropi. 8,5 hektarja veliko jezero, ki se nenadoma poglablja, je skrito v hribovju severnega dela Bükka in ponuja bogata doživetja za vse starosti: pohodniške poti, kampiranje, kopališče na plaži, izposoja vodnih koles in čolnov, nogometno in teniško igrišče ter ribiške koče čakajo na narave željne podeželske pohodnike.

Kopališča ob jezeru Nádas

Nedaleč od Budimpešte, med krajema Vasad in Monor, se nahaja rekreacijski park Nádas, katerega divje jezersko kopališče – z urejeno okolico, čisto vodo in tobogani – ponuja nepozabna poletna doživetja za otroke in odrasle. Vsa družina bo tu našla nekaj zase: starši in odrasli bodo uživali v sončenju na pomolu, kopanju na naravni plaži in igranju pingpong v senci, najmlajše pa bosta očarala otroško igrišče in peskovnik. V rekreacijskem parku lahko obiščete tudi pustolovski park in se celo zapeljete z vodnim kolesom ali kanujem!

2211 Vasad, Monori út 100.