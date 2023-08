5+1 panoramske gugalnice, na katerih lahko podoživite najlepše spomine na otroštvo

Vsi se radi gugajo, a kot odrasli je vedno bolj posebno, ko skočite na gugalnico in se nenadoma znajdete v času, ko z otroško igrivostjo opazujete svet okoli sebe. V našem izboru smo izbrali 6 gugalnic, s katerimi se boste znova čudili čudežem narave.

Sivka iz Kőröshegyja

V dolini hribovja Somogyi se na 12 hektarjih razprostira slikovit nasad sivke Kőröshegy, ki spominja na Provanso in dva meseca (od sredine junija – do sredine avgusta) ponuja opojen vonj zdravilnih grmovnic. V tem osupljivem morju cvetja boste našli morda najbolj romantično gugalnico na Madžarskem, kjer lahko sedite in se prepustite slikoviti harmoniji turkiznega Blatnega jezera in vijoličastih vinogradov. Občasno se na pisanem polju cvetja odvijajo tudi intimni akustični koncerti, družinski dogodki in serije dnevnih zabav.

8617 Kőröshegy, Dózsa György köz, kat. št.: 0193/39

Počivališče Flóra, Pécs

Ena najbolj znanih gugalnic na Madžarskem se skriva pod borovimi gozdovi hriba Bertalan, 404 metre nad Pécsom, mestom z mediteranskim vzdušjem, pod Vzhodnim Mecsekom. Počivališče Flóra, ki je zdaj romarski kraj, predstavlja razgledišče in klopi za počitek, zgrajene iz nekdanjega zavetišča. Zaradi ognjišč lahko uživate tudi v celodnevni panoramski pustolovščini. Ko ste tu, si velja ogledati živalski vrt in televizijski stolp na počivališču ali se zapeljati z majhnim vlakcem, ki švigne skozi gozdove Mecsek.

7727 Pécs, Szent Bertalan út 9.

Panoramska terasa Balatonlelle

300-metrski Kishegy, ki se nahaja 3 km od Balatonlelleja in je znan po odličnih vinskih kleteh, je leta 2021 na svoj seznam znamenitosti dodal očarljivo panoramsko teraso. Naš panoramski ogled začnemo pri majhni kapelici svetega Donata v baročnem slogu, kjer po prijetnem sprehodu po vrtovih parka najdemo razgledno ploščad, vgrajeno v pobočje gore. Z 20 kvadratnih metrov velike sprostitvene terase lahko za trtami kontempliramo pogled na Balaton, medtem ko lahko mlajši z gozdnega igrišča ali na gugalnicah raziskujejo silhueto oddaljenega Badacsonyja.

Klet Szivek

Majhna vinska klet ob vznožju Pilisa ni simbolična le po imenu, ampak tudi po etiketi. Tri srca predstavljajo družino: Gyula Szivek, oče, in njegova dva sinova, György in Péter Szivek. Prav tovrstna enotnost, spoštovanje vinogradništva in ohranjanje tradicije prežemajo celotno posestvo. Na 340 metrih nadmorske višine nas med sprehodom po vinogradih na apnenčastih tleh prevzame občutek miru. Gugalnice zeliščnega vrta nad vinogradi vas bodo vrnile v spomine na otroštvo, medtem ko vas bo topla gostoljubnost ob degustaciji ekoloških vin popeljala nazaj v srce.

2517 Kesztölc, Csévi utca 17-15.

Vinogradi Mád

Mád, znan tudi kot biser vinorodne regije Tokaj-Hegyalja, je vreden obiska ne le zaradi svetovno znanega aszúja, temveč tudi zaradi edinstvenih vinogradov, ki obkrožajo vas, saj jih je 23. Gorske vinske kleti redno organizirajo sprehode po vinogradih in kolesarske piknike z degustacijami vin, na katerih lahko spoznate sorte grozdja in umetnost vinogradništva. Najbolj znan je vinograd Úrágya, ki je dobil ime po soncu, ki tu zahaja, tj. ko gre Gospod spat. Vredno pa je obiskati tudi manjši vinograd Birsalmás, v katerem se med trtami nahajata kozja kmetija svetega Tomaža in panoramska gugalnica, kjer lahko sedite in se zaljubite v pokrajino gorske doline.

+1 Jezero Lupa, Budakalász

Če iščete vzdušje v nakupovalnem središču ob plaži, se morate odpraviti le do Budakalásza, kjer jezero Lupa ponuja bele peščene obale in kristalno čisto turkizno vodo. Na družinski plaži na naravni plaži so poskočni grad, velikanski trampolin, pustolovsko igrišče in celo vodni bumper car. Tudi odrasli lahko izbirajo med široko paleto vodnih športov in športov na plaži, poletnimi koncerti ali posebnimi gastronomskimi doživetji. Po aktivnem dnevu se sprostite v senci palm ali na eni od hladnih vodnih gugalnic, kjer lahko posnamete posebne fotografije v karibskem slogu.

2011 Budakalász, Tó utca 1.