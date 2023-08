5 najzanimivejših bosonogih poti v naši državi, kjer se lahko zabavate

Poletne pohode lahko popeljete na povsem novo raven, saj lahko z bosimi nogami raziščete poti z različnimi površinami, ki so odlične za družinsko zabavo in masažo stopal. Preizkusite vse!

Mezítkáli, Mindszentkálla

Kotlina Káli je že sama po sebi odličen kraj za sprostitev, ki se v Mindszentkálli, na bosonogi plezalni poti Mezítkáli, le še okrepi. Sezujte čevlje, preizkusite skoraj trideset različnih površin za hojo in doživite vznemirjenje ob masaži stopal! Na prostornem vrtu so na voljo tudi otroška igrala za najmlajše, da se po sprehodu še naprej zabavajo. Otroci lahko kupijo vstopnice za 800 HUF, odrasli pa za 1000 HUF. Pomembno je poudariti, da je kraj odprt vsak dan od 10. do 13. ure in od 14. do 19. ure.

8282 Mindszentkálla, ulica Levendula

Táncoslapi Füves Porta in Meztéllábas Kert, Zalaegerszeg

V predmestju Zalaegerszega je pred kratkim svoja vrata odprla Táncoslapi Füves Porta in Meztéllábas Kert, ki spodbuja vseh pet čutov. Če si želite popolne sprostitve od vsakdanjega hitenja, se odpravite na dih jemajoči vrt, kjer lahko lepoto narave začutite z dotikom in vonjem, akupunkturne točke stopal pa lahko spodbudite s hojo bosih nog po stezi, tlakovani z različnimi zrni in teksturami. To dopolnjujejo instrumenti za sproščanje (pojoče sklede, zvončki, gong itd.) in degustacija v sprostitvenem salonu. Priporočamo vsaj uro in pol hoje, kar je približno 5-8 krogov.

8900 Zalaegerszeg, Táncoslapi utca

Park bosih nog Tabajdi

V parku Tabajdi Barefoot lahko na skupno 21 različnih površinah za hojo izkusite različne načine zaznavanja stopal in se sprehodite po tematski poti. Med brezplačnim sprehodom boste lahko opazovali, kako se vaša drža spreminja na različnih površinah, in kljub začetni negotovosti boste do konca sprehoda lahko hodili samozavestno. Sprehod je dolg približno 800 metrov in ga lahko opravite v 20-30 minutah. Na koncu poti je na voljo otroško igrišče za najmlajše in prostor za piknik za odrasle.

8088 Tabajd, Petőfi Sándor utca 2.

Pot svetega Lászla, Mogyoród

Med obiskom Poti svetega Lászla preizkusite tudi bosonogo pot, ki ima največ različnih vrst površin na Madžarskem. Tako lahko na 150-metrski poti preizkusite hojo po površinah, kot so borovi storži, rečni gramoz, glina, pesek itd. Naravna pot svetega Laszla in s tem tudi bosonoga pot sta vse leto brezplačno odprti za javnost.

2146 Mogyoród Dózsa György út 25.

Miklavževa hiša z zdravilno travo in Kneippov vrt, Ölbő

Vas Ölbő v okrožju Vas je otok miru s posebnim zelenjem.

Miklavževa hiša zdravilne trave in Kneippov vrt sta nastala leta 2012, da bi obiskovalcem omogočila vadbo nog s hojo po različnih površinah v zeliščnem vrtu. Vrt je obdan z jarkom, po katerem na drugo stran vodi čudovit lesen most. In ko se dovolj sprostite, vas v notranjosti čakajo ekološke dobrote. Lokal je odprt ob delavnikih od 8.30 do 15.30.

9621 Ölbő, Dózsa György utca 72.