Skrinjica z dragulji v Zemplenu: pravljična vas, ki se skriva v gorah

Biser v gorski kroni je majhna vasica ob vznožju Zempléna, ki je bila nekoč znana po kopanju zlata, danes pa obiskovalce privablja s svojimi neokrnjenimi naravnimi zakladi.

Telkibánya, naselje z nekaj sto prebivalci v osrednjem delu hribovja Zemplén, leži na nadmorski višini 400 metrov.

V vasi so rudarili že v času Árpáda, pozneje pa je postala znana po vsem svetu zaradi rudarjenja zlata, zato je znan tudi izraz „Telkibánya z zlatim gumbom” ki naj bi se nanašal na gumb, ki drži cerkveni križ, prav tako izdelan iz zlata.

Kljub skromnemu številu prebivalcev v Telkibányi ne manjka naravnih bogastev, znamenitosti ter krajev za hrano in pijačo. Na primer bolnišnica in kapela svete Katarine, dragocen zgodovinski spomenik, kjer so nekoč skrbeli za ranjence in bolnike v starem rudarskem mestu.

V muzeju je na ogled tudi razstava o lokalni zgodovini, na vrtu pa je postavljena skupina lesenih skulptur rudarjev.

Kar zadeva naravne znamenitosti, je treba obiskati gejzirski vodnjak v dolini Oshva, ki velja za najmlajšo postvulkansko tvorbo na tem območju.

Pot zlatih orlov poteka skozi gozd, včasih ob potoku, in pohodnike vodi do osamljenih krajev, kjer si lahko napolnijo baterije. Svež zrak in čudovita pokrajina pohodnike hitro pritegneta.

Daljši, rdeče označeni poti je včasih težko slediti, vendar čarobno gozdno vzdušje in občasni salamandri odtehtajo trud. Pot svete Elizabete poteka tudi skozi Telkibányo.