6 prijetnih krajev, prijaznih do psov, v katerih lahko to poletje prenočite z vso družino

Počitnice so tik pred vrati, zato je čas za organizacijo oddiha na deželi, zato smo pripravili seznam krajev za bivanje, kjer se lahko po celoletni vožnji sprosti vsa družina, vključno s štirinožnimi družinskimi člani.

Fekete Kutya

Ta leta 2020 odprt penzion se nahaja v majhnem kraju Vindornyalak v gorovju Keszthelyi. Njegovo ime so navdihnili tukaj živeči psi mešane pasme, s katerimi lahko uživate v čarobni naravi, živalih in družbi vaščanov. Za energijo skrbi zenovska stupa, okolica pa je polna umetnosti.

8353 Vindornyalak, ulica Rákóczi 13.

La-la Land

La-la Land je dobesedno otok miru, saj sredi jezera najdete majhen otok, do katerega lahko pridete s čolnom. Poleg sproščanja lahko na njem pečete slanino, igrate žar, igrate odbojko na mivki ali celo divje kampirate. Tudi psi lahko uživajo na velikem ograjenem vrtu, po katerem se lahko sprehajajo.

9522 Kemenesmagasi, ulica Antal Tulok 1.

Penzion Dióhéj

Ta hišnim ljubljenčkom prijazen penzion, ki se nahaja nekaj kilometrov od evropsko znane plaže in zdravilišča Harkány, ob slikovitem kraju Villány, ponuja ogromen ograjen vrt, odlična vina Villány, infrardečo savno in masažno kad za 8 oseb. Poleg tega lahko v čudoviti pokrajini izberete številne dejavnosti.

7817 Diósviszló, Petőfi Sándor u. 84.

Hiša za goste Faluszéli

V osrčju Őrséga, na koncu mirne ulice Őriszentpéter, v kraju Galambosszer, boste našli hišo, ki združuje simbole tradicionalne Őriszentpéterske ljudske arhitekture s sodobnimi potrebami. Stavba v mirnem okolju s ptičjo pesmijo stoji samostojno na velikem zemljišču z urejenim starinskim travnikom, jelko in borovim gozdičkom na dnu vrta.

9941 Őriszentpéter, Galambosszer 15/c

Chillout Afrika

Če se želite zbuditi ob ptičjem petju v gozdu in se zvečer sprostiti ob kozarcu vina iz Egerja v zunanji masažni kadi, ste prišli na pravo mesto! Ta novozgrajeni, sodoben apartma z afriško navdihnjenim dizajnom doda podeželskim počitnicam poseben pridih, v okolici pa se nahajajo številne pohodniške točke.

3325 Noszvaj, Lejtős utca

Áfonya

Gostišče Áfonya z okusno oblikovano notranjostjo in zaprtim dvoriščem z idiličnim prostorom za sprostitev, otroškim igriščem in ribnikom je popoln kraj za ljubitelje podeželskega turizma. Edinstveno vzdušje v hiši, ki se nahaja nedaleč od mesta Nagykanizsa, zagotavlja sproščujoče in poživljajoče bivanje.

8882 Eszteregnye, Fő utca 14.