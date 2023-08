11 divjih in slikovitih vodnih poti v naši državi za kul poletne izlete

Večina nas v poletni vročini išče osvežitev na plaži, vendar obstaja še veliko drugih posebnih krajev, kjer se lahko ohladimo v vročini: naj bo to naravoslovna pot ob izvirih, sprehajalna pot čez jezero ali izlet s kanuji pod krošnjami cipres velikank v močvirjih. Med poletnimi pljuski se sprostite s potepanjem po poteh divjih živali naše dežele.

Pot Vízfő in izvirska jama, Orfű

V mestu Orfű, 14 km od Pécsa, se nahaja pot Vízfő, skoraj 1 km dolga čudovita dežela. Pot se začne pri kompleksu mlinov Orfű, kjer lahko z vodenim ogledom spoznate zgodovino in delovanje muzeja mlinov. Po ogledu mlinov lahko raziskujemo naravno in kulturno zgodovino območja s sprehodom po promenadi med jelšami močvirnega gozda, ob žuboreči strugi izvira in čez preprogo medvedjega svišča, ki spomladi ozeleni. Ob postankih na manjših počivališčih lahko zberete tudi informacije o bogatem živalskem in rastlinskem svetu območja, dokler ne pridete do konca ture, jame Vodna glava, skrite v slikovitem okolju.

Vodna pohodniška pot Nádi Szél, Badacsonytördemic

Prva trikilometrska vodna pot Blatnega jezera se začne v centru za obiskovalce ekoturizma Badacsonytördemic, kjer si lahko ogledate izjemno bogato živalstvo trstičja. Na poti s šestimi postanki, označeni s kodami QR in točkami GPS, lahko med sedenjem v kanuju uživate v pokrajini in nepozabnem pogledu na madžarsko morje. Skupaj s kanuji so na voljo rešilni jopiči, drugo opremo, vključno z daljnogledi in nepremočljivimi torbami, lahko najamete na zahtevo, individualni vodeni ogledi pa so na voljo po dogovoru. Po vodnih dogodivščinah si lahko v centru za obiskovalce ogledate zanimivo zgodovino gore Badacsony in bazaltnega vulkanizma.

Učna pot Fényes, Tata

Ta 18 postaj dolga, 1350 metrov dolga pot, speljana s piloti, je odprta vse leto in vas popelje na divje in romantično barje, ki bo doživetje za vse življenje tako za odrasle kot za otroke. Dobro vzdrževana pot vas popelje skozi svet barij in kraških izvirov, o katerih lahko več izveste na interaktivnih informacijskih tablah. Pot je zasnovana tako, da si lahko od blizu ogledate življenje želv in bobrov ter spoznate rastlinstvo mokrišč. Skrivnostni gozd lahko občudujete tudi z vrha razglednega stolpa v Nagy-Égeresu ali pa se preizkusite v vožnji s čolnom na ročni pogon ali po visečem mostu.

Pot v Mlinsko dolino, Tardos

Na obrobju očarljive vasi Tardos leži Mlinska dolina, obdana z najvišjimi vrhovi Gerecse, kjer je zaradi izliva potoka Bikol nastalo jezero Mlinska dolina, znano tudi kot dragulj tega območja. Krožno jezero, priljubljeno med družinami, obdaja 1,5 km dolga interaktivna učna pot z 8 postajami, ki razlaga rastlinstvo in živalstvo jezera. Panoramska pot se konča v bifeju ob parkirišču, kjer lahko poskusite odličnega osliča. Ko boste na obali jezera dovolj utrujeni, so na voljo klopi, kjer lahko uživate v dih jemajočem miru doline.

Učna pot Sóstó, Székesfehérvár

Nedaleč od središča mesta Székesfehérvár se nahaja 218 hektarjev velik naravni rezervat Sóstó-Homokbánya, ki ponuja vpogled v divje živali tega območja. Pot je odprta vse leto in ponuja številne zaščitene in ogrožene rastlinske in živalske vrste ter informacije o pomenu mokrišč, problemih ohranjanja in varstva narave.

Učna pot ob jezeru Veresegyháza

Le 25 kilometrov od Budimpešte lahko odkrijete divje pokrajine, kot je naravoslovna pot ob jezeru Veresegyházi, ki jo lahko prehodite na dveh različnih dolžinah. Jezero Pamut, jezero Ivacsi in jezero Malom, ki ga sestavljajo tri jezera, se bleščijo v mirnem, zelenem in spokojnem okolju. Naravna pot Veresegyházi Lakes s 13 postajami poteka ob obalah treh jezer, kjer lahko opazujete divje race, želve, orhideje in celo sladkovodne meduze. Poleti se lahko od 8. do 20. ure celo kopate na Tóstrandu v delu jezera Malom, tako da lahko načrtujete celodnevne dejavnosti ob jezeru.

Učna pot Béka, Mátra-Sástó

Sredi gozdne oaze se skriva najvišje jezero na Madžarskem, Sástó v gorovju Mátra. Do otoka sredi umetnega jezera, ki je bil nekoč močvirno barje, vodi lesen most, z njegovih desk pa se lahko naužijete počivajočih rac, avanturističnih čolnarjev in vrb, ki obrobljajo obalo. Na 1,7 km dolgi učni poti Béka do izvira Volčjega studenca si lahko ogledate ptičje in rastlinsko življenje Sástója, vodne lilije, ki plavajo na gladini, in posebne vrste orhidej. Povzpnete se lahko tudi na 53 metrov visok razgledni stolp, zgrajen iz nekdanje naftne ploščadi, od koder lahko ob jasnem vremenu vidite reko Tiso in budimpeški hrib!

Naravna pot Nádirigó, Tiszakécske

Dva kilometra in pol dolga pot Nádirigó se začne na majhnem igrišču v bližini športne dvorane Ókécske, ki razkriva skrito divjo naravo Holt-Tisza v Tiszakécskem. Pot, ki jo je mogoče uporabljati z otroškimi in invalidskimi vozički, poteka skozi 10 postaj, del poti pa prečka pilote in obiskovalce vabi na divje in romantično odkrivanje. Na sprehodu skozi trstičja, visoka od 2 do 3 metre, so na ogled različne vrste ptic – kot so breguljke in rdeče čaplje – pa tudi zeliščni in zdravilni vrt ter hotel za žuželke. Na koncu poti je na voljo pot za bosonoge za tiste, ki se želijo osvežiti.

Naravoslovna pot ob jezeru Elizabeta, Szarvas

Učna pot Erzsébet-ligeti v bližini Szarvasa je dolga 1 200 metrov, na njej pa je 7 informacijskih tabel, ki obiskovalce vodijo po nekdanjem močvirju in jih seznanijo s prostoživečimi živalmi tega območja. Na obrežni poti zdaj rastejo predvsem jeseni in hrasti ter simbol mesta, močvirska cipresa, favno pa predstavljajo različne vrste ptic in malih živali. Modra pot Alföld Kéktúra (Modra pot Velike planine) poteka ob Ribiški krčmi, ki je začetna in končna točka krožnega sprehoda, zato lahko odkrivanje poti združite z daljšim pohodom. Za tiste, ki iščejo poseben program, so na voljo tudi vodeni izleti s kanuji, s katerimi boste spoznali čarobni svet močvirskih cipres.

Učna pot po poplavnem območju Mártélyja

Mesto Mártély, bogato z zgodovinskimi spomeniki, ni le priljubljena destinacija za rekreacijo in sprostitev, temveč slikovita pokrajina zalednih voda reke Tise nudi tudi umetnikom veliko navdiha. Na tem območju niso le počitniška naselja, restavracije in plaže, temveč tudi poti s krajšimi in daljšimi naravoslovnimi potmi. Poti ponujajo vpogled v naravne vrednote ustja reke, njene nižinske poplavne gozdove, morske otoke in njihove prebivalce. Po razgibani poti skozi gozdove, trstišča in odsek lesene promenade lahko pustolovci to izjemno lepo pokrajino, bogato z naravnimi vrednotami, občudujejo s kanuji.

Naravna pot Kis-Tisza, Tiszalök

Ekocenter Kis-Tisza v kraju Tiszalök razkriva čudesa lokalne divjine, vključno s številnimi vrstami rib, dvoživk, mehkužcev, vodnih ptic in sesalcev, ki živijo v soteski Kenyérgyári, ki jo je mogoče raziskovati po 2,2 km dolgi vodni poti. Ekocenter ima tudi konferenčno sobo, sobo za raziskave in opazovanje, sobo za usposabljanje in servisne prostore.