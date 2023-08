10 navdušujočih destinacij za avanturistična poletna potovanja okoli divjega in slikovitega jezera Fertő

Čeprav se madžarskih tal dotika le ozek pas jezera Fertő, je v okolici jezera Fertő, ki je uvrščeno na seznam svetovne dediščine, veliko zanimivih znamenitosti, ki si jih lahko ogledate. Raziščite naravne zaklade, zgodovinske spomenike, starodavno folkloro in zanimive znamenitosti zahodnega konca naše države.

Kamnolom in jamsko gledališče Fertőrákos

Ena najbolj spektakularnih turističnih destinacij ob jezeru Fertő je kamnolom Fertőrákos z ogromnimi kamnitimi stenami, skalnimi jamami, umetnimi prehodi in stebri ter milijoni let staro zgodovino. Eden najstarejših in največjih kamnolomov v Evropi omogoča tudi raziskovanje učne poti Rocky Heights, večnamenskega tematskega parka v kamnolomu. Morda pa je najbolj zanimivo jamsko gledališče v osrčju kamnoloma, kjer lahko 700 ljudi poleti uživa v opernih in glasbeno-gledaliških predstavah ter koncertih. Jamsko gledališče z odlično akustiko, najsodobnejšim ozvočenjem in osvetlitvijo, ogrevanimi sedeži in raznolikim programom dogodkov je odprto vse poletje in še dlje.

9421 Fertőrákos, Fő u. 1.

Cerkev trdnjave svetega Wolfa

V vinogradu nad eno najbolj atmosferičnih vasi v dolini Fertő lahko naletite na cerkev trdnjave svetega Wolfa, ki s svojimi gotskimi značilnostmi spominja na srednji vek. Enonadstropna cerkev z zvonastim sklepnikom je bila zgrajena v 15. stoletju in ima prostorno nadstropje z okni, ki je domnevno služilo kot stražnica. Ko vstopimo v cerkev, pa skočimo nekaj sto let nazaj in si ogledamo opremo iz druge polovice 19. stoletja. Oltarno sliko, ki prikazuje svetega volka, je naslikal dunajski mojster Kastner, freske, ki krasijo cerkev, pa je leta 1957 ustvaril Kázmér Wosinszky. Cerkev, v kateri je nekoč pokopavala družina Wosinski, si je mogoče ogledati le po predhodni najavi – pokličite 06 99 339 225 – vendar je slikovit razgled na jezero Fertő vreden vzpona na hrib.

Sopron-Balf, Temető u.

Podeželske hiše Fertőszéplak

Med pobeljenimi, prikupnimi medenjaki se lahko sprehodite po ulici Nagy Lajos v Fertőszéplaku, kjer pet kmečkih hiš, zgrajenih med letoma 1860 in 1870, spominja na žagasto ljudsko arhitekturo vasi. Razstavni prostori v kmečkih baročnih hišah pripovedujejo o zgodovini vasi in spremembah v njeni ljudski kulturi med letoma 1860 in 1950. V skednju hiše št. 33 lahko odkrijete tudi dve industrijski relikviji iz Nagycenka: mlin za mletje travinja in sejalnico.

9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 31-39.

Mitrovo svetišče

V podzemni cerkvi na madžarsko-avstrijski meji se razkriva Mitrov kult, priljubljen med 2. in 4. stoletjem. Svetišča, posvečena bogu sonca, so nekoč cvetela v rimskem imperiju, v naši majhni državi pa lahko najdemo tudi štiri rimske spomenike. Ruševine jame v Fertőrákosu je leta 1866 odkril rimski arhitekt. Ferenc Storno in György Malleschitz. V tem svetišču se skriva relief perzijskega boga, ki je skoraj identičen kultnim podobam, najdenim v drugih Mitrovih jamah v rimskem imperiju. Do rimskega spomenika lahko pridete prek narodnega parka Fertő-Hanság s kolesom, peš ali celo z vlakom.

Lászlómajor

Nekdanje gospodarsko središče družine Esterházy, Lászlómajor, v okolici Sarróda je majhno mesto za potovanje skozi čas. Interaktivne razstave vas bodo popeljale v vsakdanje življenje nekdanjih kmetij pred 150 leti, spoznate pa lahko tudi naravno okolje, ki nas obdaja. Poleg razstav je na voljo tudi pašnik s starimi madžarskimi domačimi živalmi, sivim govedom, domačim bivolom, račjo ovco, mangalico in perutnino. Če se utrudite, se lahko sprostite na travnati površini med glavnimi stavbami, otroci pa lahko uživajo na igrišču in pustolovski poti.

9435 Sarród, Lászlómajor

Naravoslovna pot Sziki őszirózsa

Nedaleč od Lászlómajorja, od zapornice glavnega kanala Hansági, se začne 4 kilometre dolga pot, ki obljublja nepozaben pohod, na katerem lahko spoznate biotsko skupnost solin in jezer. Med hojo po travnati stepski pokrajini 40 slanih jezer lahko občudujete mogočne vrhove Schneeberga, spoznavate življenje ptic na območju za opazovanje ptic in celo srečate pasoče se sivo govedo, račke ovce in celo črede bivolov. Kažipoti vzdolž sprehajalne in kolesarske poti vam pomagajo pri iskanju poti in pridobivanju informacij.

9434 Sarród-Fertőújlak, Petőfi u. 23.

Kopališče Tómalom

Nedaleč od središča Soprona ste lahko videli Tómalm, prvo javno kopališče iz sedemdesetih in osemdesetih let 14. stoletja ter prvo javno kopališče iz leta 1842. Danes se lahko na tem družinam prijaznem vodnem območju z 200-metrskega odseka betonske in travnate obale čofotate v vodi. Ležalniki s pogledom na jezero ponujajo prostor za sprostitev in utišanje hrupa zunanjega sveta, za aktivno rekreacijo pa je na voljo izposoja vodnih koles, kajakov in čolnov. Za otroke ni treba skrbeti, saj je na voljo otroški bazen in celo otroško igrišče.

9407 Sopron, Erdőalja u. 1.

Posestvo Széchenyi

Antal Széchenyi je okoli leta 1750 začel graditi enega najlepših spomenikov zgodnjega klasicizma, ki je pozneje postal dom največjega Madžara Istvána Széchenyija. Čeprav si zaradi trenutnih obnovitvenih del ne moremo ogledati notranjosti gradu, pa ob obisku ne smemo zamuditi impresivnega parka, ki obdaja mogočno stavbo, in mavzoleja. Prav tako si morate ogledati 2600 metrov dolg sprehod z dvojno lipo, ki vodi od gradu. To svetovno čudo madžarske flore je bilo zasajeno leta 1754, prvotno s 645 drevesi, od katerih jih je zdaj na ogled 450. Drevesa so visoka 16 metrov in imajo premer debla 1 meter. Poleg lipovega gaja lahko obiščete tudi muzejsko železnico Széchenyi, kjer parne lokomotive žvižgajo svojo nostalgično melodijo.

9485 Nagycenk, Kiscenki u. 7.

Grad Fertődi Esterházy

Miklós Fényes Esterházy je več kot 30 let gradil svojo rezidenco, ki je svojo končno obliko dobila leta 1784 in postala eno glavnih kulturnih središč tistega obdobja. Nekoč je bila rezidenca Marije Terezije in visokih družin, tu pa je živel in delal tudi Joseph Haydn. Ob prihodu v danes največji baročni grad se prestavite v Versailles na Madžarskem z osupljivo banketno dvorano, glasbeno dvorano, opero, kitajsko sobo, saloni, kapelo in sprejemnimi sobami, opremljenimi s starinskim pohištvom, ki vas popelje v 18. stoletje. Poleg tega je zaradi razstav v stavbi – galerije Esterházy, razstave Herend, komorne razstave na novo restavriranih umetniških del in kabineta porcelana – obisk gradu še bolj pustolovski.

9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

Pohod po Csíkos jelševem gozdu

Osemkilometrski pohod, ki se začne v eni najstarejših volir v državi, volirni hiši Esterházy, zgrajeni konec 19. stoletja, nas po učni poti Hanyja Istóka pripelje do zaščitenega alpskega gozda. Ko se boste znašli v divjem in pravljičnem svetu, kjer vam bodo stare jelše s svojimi podpornimi koreninami dale občutek, da lebdite. Pot vodi mimo gozdov in močvirij, če pa boste proti koncu sprehoda skrenili s poti, boste zagledali tudi življenjski prostor žirantov.