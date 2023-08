Raziščite najlepši odsek Donavskega ovinka z nove perspektive po vodi

Z vse bolj priljubljenim orodjem, SUP-om, lahko uživamo v novih dogodivščinah in izkušnjah, ki jih na kopnem še nismo videli ali doživeli. Na hrbtu valov in z novo izkušnjo hoje po vodi lahko z nove perspektive odkrivamo najlepše kraje naše dežele, na čelu s čudovitim Podonavskim lokom.

Zaradi priljubljenosti vožnje s SUP-om vse več ljudi ve, da je Madžarska polna vodnih kotičkov za veslanje, saj ima veliko čudovitih lokacij. Čeprav ideja o veslanju v stoje ni nova, je ta šport na Madžarskem v zadnjih letih doživel razcvet.

Slikoviti ovinek Donave iz nove perspektive

V zadnjih letih je ta šport postal tako priljubljen, da se lahko zdaj preizkusite v veslanju in balansiranju na skoraj vsakem jezeru in reki v državi.

Na primer, pot od Szoba do Budimpešte v slikovitem ovinku Donave ponuja nekaj najlepših panoramskih razgledov na Madžarskem za napredne SUP-iste.

Odsek od Visegráda do Dunabogdányja ne ponuja le novega pogleda na Visegrádski grad, Salomonov stolp in rahlo valovite, divje razgledne gore, medtem ko balansirate na Donavi, temveč ne gre izpustiti tudi Szigetcsúcs, kjer si lahko celo za nekaj časa oddahnete.

Ne bojte se na vodo kot začetnik

Priljubljenost vožnje s SUP-om seveda ni le posledica dejstva, da je zdaj na voljo veliko mest, kjer si lahko izposodite opremo in pripomočke, ki jih potrebujete, da se lahko podate na vodo. Priljubljenost je tudi posledica dejstva, da se lahko veslanja naučite v nekaj minutah, čeprav se na prvi pogled zdi zahtevno.

Za uspeh je pomembno, da se začetniki najprej preizkusijo na mestu brez valov in vetra. Blatno jezero, Velenjsko jezero, jezero Tisa ali celo jezero Orfűi so odlični kraji za to.

Zaradi varnosti sebe in svoje opreme si je treba zapomniti, da se ne splača eksperimentirati v vodi, ki je preveč plitva.

Da bi se izognili padcem v vodo in lažje uravnavali ravnotežje, začetnikom priporočamo uporabo čim večje in čim širše deske. Ko izberete pravo desko in si nadenete obvezni rešilni jopič, se z veslom v roki usmerite proti valovom in se prepuščajte naravnemu doživetju.

Čeprav je izkušnja tako dobra, kot če ste z desko pod nogami, je vredno najprej začeti veslati sede ali kleče, da pridobite nekaj samozavesti. SUPanje ni nujno samotna dejavnost – pravzaprav je lahko! V skupini, s prijatelji, v družbi ali celo s profesionalnim vodnikom se lahko podate na vodne pustolovščine.

Varnost na prvem mestu

Ne moremo dovolj poudariti, da je za začetnika ali naprednega voznika SUP-a izredno pomembno, da je pozoren na varnost.

Če želite doživeti pravo pustolovščino na vodi, je najprej in najpomembneje, da pazite na vremenske razmere in se v slabem vremenu ne spuščate na vodo!

Če vreme dopušča vstop na vodo, je druga najpomembnejša stvar, da nosite rešilni jopič ali plavalni pripomoček. Prav tako je pomembno, da imate povodec s pasom za gleženj, ki v primeru padca prepreči, da bi deska odplavala.

Ko imate vse potrebno, se odpravite na vodo in na nepozabno pustolovščino, na kateri boste odkrili povsem nov svet!