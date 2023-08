12 neverjetnih znamenitosti in razburljivih dejavnosti na slikovitem južnoprimorskem podeželju

Čeprav vsi poznajo znameniti in priljubljeni ovinek Donave, ne smete zamuditi tudi južnega dela reke Donave, kjer se nahaja nešteto zanimivih znamenitosti in zakladov!

Faddi Donava zaledje

Eden od najbolj mirnih delov območja, laguna Faddi Donava, je pravi otok miru, ki zagotavlja popoln oddih. Najlepši odsek 12 kilometrov dolge lagune med Tolno in Kalocso je v vasi Fadd-Dombori iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, ki je v vročih poletnih dneh polna kopalcev.

Gozd Gemenc

Slikoviti gozd Gemenc bo znan marsikomu, saj je nedvomno ena od najbolj markantnih naravnih vrednot na tem območju. Čudovita zelena površina reke Sárköz in doline Spodnje Donave je največji sklenjeni poplavni gozd v Evropi, kjer bližina vodnih tokov ustvarja edinstveno vzdušje. Populacija jelenov je edinstvena na svetu, raznoliko pa je tudi lokalno ptičje prebivalstvo, saj se Gemenski gozd ponaša z najgostejšo populacijo črnih štorkelj na svetu. Podeželje Gemenc je tudi vznemirljiv kraj za vodne izlete, na katerih lahko s kanuji opazujete živali v njihovem naravnem okolju.

Naravoslovna pot Molnárka

Če želite raziskati območje na lahkem pohodu in spoznati divje živali, je naravoslovna pot Molnárka z 11 postajami, dolga nekaj več kot 2 km, odlična izbira. Pot, ki poteka med krajema Milling in Lassi, je zlahka dostopna z obeh koncev, z branjem oznak ob poti pa lahko izveste vse o skrivnostni flori in favni poplavnih gozdov. Istoimenski mlinar vas bo popeljal skozi zgodovino posebnih ladjedelniških mlinov, na eni od postaj pa lahko pokrajino opazujete tudi s stolpa za opazovanje ptic.

Zunanja Béda

Južno od Gemenskega gozda, na meji Narodnega parka Donava-Drava, je ena najbolj očarljivih grap Zunanja Béda, obdana z divjim in bujnim gozdnim gozdom. Obala je posejana s kamnitimi odseki in travnatimi gaji. To pravljično območje, priljubljeno med ribiči, je idealna destinacija za sproščujoč oddih v mehkem naročju narave.

Paks

Ko vsakdo pomisli na Paks, ga takoj poveže z jedrsko elektrarno Paks, ki je nedvomno ena najbolj zanimivih znamenitosti mesta. Del edinega industrijskega jedrskega objekta v državi je odprt za javnost, zato si lahko obiskovalci od blizu ogledajo delovanje elektrarne in korake pri proizvodnji električne energije. Raznolikost mesta je mogoče resnično občudovati z vrha razgledne ploščadi Gárdonyi, od koder je mogoče videti zgodovinsko staro mestno jedro in stanovanjsko naselje v okolici elektrarne. Nedaleč od mesta je rimski vrt ruševin Lussonium, pomembno najdišče nekdanjega rimskega cesarstva. Poleg vsega tega je bil Paks nekoč vinorodno območje s skoraj 3 000 hektarji, na kar še danes spominjajo številne kleti in lepe hišice za prešo, vkopane v leso. Večino kleti najdete na trgu Sárgödör, če pa želite poskusiti paradni konj regije, pekovskega sleda, morate obiskati tudi obnovljeno kletno vrsto Dunakömlőd.

Baja

Čeprav drugo največje mesto v okrožju Bács-Kiskun pogosto povezujemo z ribjo juho, ima Baja še veliko drugih zanimivih znamenitosti. V središču mesta se nahajata dva čudovita trga, pri čemer je ena največjih znamenitosti trg Tóth Kálmán, cvetlična ura, ki tu stoji vsako sezono, in veličastni trg Szentháromság, ki je že več sto let osrednja značilnost mesta. Tu boste našli tudi kip Svete trojice, mestni znak, ki spominja na veliko epidemijo kuge. Za slikovito panoramo se povzpnite na razgledno ploščad István Türr in ne spreglejte očarljive cerkvice svetega Janeza Nepomuka, osamljene majhne kapelice.

Mohács

Najjužnejše mesto v državi ob Donavi ima poleg slikovite pokrajine veliko za ponuditi, od arhitekturnih biserov do kulturnih znamenitosti. V središču mesta, na trgu Széchenyi, stojita mestna hiša v orientalskem slogu in impozantna cerkev z bizantinskim spomenikom. Če želite spoznati zgodovino mesta ali ljudske običaje procesije Buso, obiščite muzej Dorottya v Kanizsi! Če se želite pokloniti bitki pri Mohácsu, se sprehodite po nacionalnem spomeniku Mohács, kjer si lahko ogledate obsežno razstavo o tej pomembni bitki.

Gastronomske, prostočasne in kulturne znamenitosti Južne Transdanubije

Po naravnih bogastvih in mestih ob rekah odkrijte še kulturne in prostočasne znamenitosti regije!

Miklavžev vodni in tekoči trak, muzej

Od 24 mlinov, ki so nekoč stali na potoku Chele, kar zveni znano iz zgodovinskih študij, v dolini Chele še vedno stoji le eden, Miklavžev vodni in tekoči mlin. Zgodovinski vodni mlin vas popelje v svet preteklih stoletij na vznemirljivem ogledu mlinov, ki vam ne pove le o njihovi zgodovini in delovanju, temveč vam pokaže tudi večino razstavljene opreme in vam omogoči, da preizkusite tekalno stezo. Po dogovoru si lahko ogledate tudi edinstveno razstavo vrečk za moko in se naučite namakati papir.

7700 Mohács, med mestoma Mohács in Somberek

Ekoturistični center Pörböly

V primeru deževnega vremena lahko vedno pobegnete v ekoturistični center Pörböly. V sprejemni stavbi si lahko ogledate interaktivno razstavo „Zakladi Gemenc – življenje v poplavnem gozdu”, odprta pa je tudi gozdarska šola Gemenc. V prostorih ekoturističnega centra se nahaja obnovljeni paviljon lovske koče nadvojvode Friderika, v katerem je na ogled razstava „Legenda in resničnost: jelenjad Gemenc”. Stavba je tudi odlično izhodišče za peš raziskovanje območja, saj se od tu začnejo raznovrstne učne in pohodniške poti. Če si želite pobliže ogledati floro in favno območja, ne zamudite vodnih izletov, ki jih organizira Ekocenter!

7142 Pörböly, Bajai utca 100.

Državna gozdna železnica Gemenci

Ena od družinam prijaznih zanimivosti gozda Gemenci je zagotovo majhna železnica, ki vozi skozi najobsežnejši nižinski poplavni gozd v Evropi. Železnica je odlična izbira tako za mlade kot za starejše in je primerna tako v hladnejših kot toplejših poletnih dneh, saj vozi pod krošnjami dreves ne glede na vreme. Priljubljeno vozilo prepotuje 30 km romantične pokrajine od Pörbölyja prek Malomtelelőja do Keselyűsa, pri odkrivanju značilnosti regije pa vam bodo pomagali številni vodeni ogledi in učne poti.

Odprta plaža Sugovica

V poletni vročini, po dopoldanskem ogledu znamenitosti, je odlična destinacija odprta plaža v Baji, kjer se lahko čofotate na 650 metrov dolgem peščenem odseku plaže v pritoku Donave, ki se vije pod mestom. Do plaže lahko pridete z dveh strani: z ene strani vodi pešpot z Ribiške plaže, z druge strani pa lahko prečkate most Sugó. Brezplačna plaža je bila zasnovana z mislijo na aktivno rekreacijo: na voljo so vodna kolesa, kajaki in kanuji za izposojo, otroško igrišče in okrepčevalnica za plavalce.

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 8.

Molyhos Hrast – Ddrevo dežele 2016

Ljubitelji narave zagotovo ne bodo ostali brez posebne zanimivosti, saj na tem območju raste hrast Bátaszéki, ki je bil leta 2016 izbran za drevo leta. Namen izbora Evropsko drevo leta je okrepiti povezavo med drevesi in ljudmi, pri čemer se bolj kot na estetski vidik osredotoča na zgodovino dreves. Mozaični hrast je bil na tekmovanju velika uspešnica, saj je v javnem glasovanju prejel več kot 70.000 glasov. Drevo, ki je zdaj znano po vsej Evropi, je vredno mirnega sprehoda.