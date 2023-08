Novosti v Budimpešti: 8 mest, ki jih je treba obiskati avgusta

Zbrali smo izbor svežih in svežih, na novo odprtih restavracij in okrepčevalnic v prestolnici, ki vam jih toplo priporočamo, da jih v bližnji prihodnosti preizkusite.

KOHO Budapest

Na podzemni klubski sceni v Budimpešti se je pojavil nov, polnočno črn lokal: KOHO, odprt v industrijskem okolju na območju nekdanjih Csepel Works, je namenjen ljubiteljem techna in psytrancea, vendar tudi rave in minimal house publika ne bo ostala brez plesišča. Najnovejše budimpeštansko prizorišče na prostem ponuja redno rotacijo najbolj vročih tujih didžejev in celodnevne zabave, ki so stalnica.

1212 Budapest, Vegyigépgyár utca 1-3.

Eastwin Gasztronómiai Udvar

V središču mesta Kőbánya, znanega po živahnem življenju azijske skupnosti, le streljaj od ulice Népligett, se nahaja Gastronomsko dvorišče Eastwin, ki vaše brbončice popelje na razburljivo kulinarično potovanje. V obroču lesenih stojnic okoli prireditvenih šotorov lahko izbirate med raznoliko ponudbo tradicionalnih jedi daljnovzhodne kuhinje, od pad Thai do jagnječje juhe in začinjenih lignjev, ob najboljših azijskih pivih, likerjih in bisernih čajih.

1107 Budapest, Szállás utca 21.

TETØ

Ena naših najljubših pivovarn Mad Scientist je na strešni terasi Westenda odprla svojo četrto novo restavracijo. TETØ, ki stoji nad mestom in je obdana z drevesi, ima za ljubitelje tekočega kruha na pipi štirinajst vrst piva, žejo pa lahko potešimo tudi s pivskimi koktajli in kakovostnimi madžarskimi vinarji. Neustavljive kreacije burgerjev restavracije Baan’s Kitchen vas bodo nasitile, za vzdušje pa bodo poskrbeli najboljši budimpeški didžeji.

1062 Budapest, Váci út 1-3.

BOHO

Na strani Bálna, s pogledom na Donavo, lahkotnim, neformalnim vzdušjem in zabavami, ki jih obarva sončni zahod, BOHO pričakuje tiste, ki želijo pobegniti od zabave vsakdanjega življenja. Novinec na nabrežju Pešte ponuja najboljše koktajle v mediteranskem vzdušju, ki jih spremljajo najbolj vroči ritmi (ob sredah na primer organski soul, ob petkih pa neokrnjen afriški zvok) in vrhunski prigrizki, od dimljenih in pikantnih patatas bravas do poletnega meloninega carpaccia.

1056 Budapest, Fővám tér 11-12.

Pizzabar Pomo D’Oro

Zahvaljujoč blagoslovljenemu delu vseh v Gianniji je ulica Arany János v zadnjih nekaj letih postala prava mala Italija v središču mesta z novo picerijo Pizzabar Pomo D’Oro, ki ponuja izbor pic iz najmanj štirih regij – Lacija, Kampanija, Piemont in Ligurija. Poleg pic, pripravljenih s pristnimi italijanskimi dodatki in po tradicionalnih receptih, lahko v Pizzabaru do konca poletja poskusite tudi privlačne jedi sosednje hiše Casa Pomo D’Oro, zato jih obiščite čim prej!

1051 Budapest, Arany János utca 9.

Csöpi Fagyi

Hodite po ulici, vročina je brutalna, mobilno klimatsko napravo pa ste pravkar pustili doma? Ni problema: hladilni cmoki podjetja Csöpi Fagyi ponujajo sladko in prijetno rešitev za mučenje v vročinskem valu! Sladoledarna, ki jo je odprla ekipa v Budai 2, se ne osredotoča le na osnove, saj so češnja Amarena fior di latte, karibska čokolada ali limetin sorbet Jivara lokalne dobrote, ki bi jih bilo škoda zamuditi. Dobra novica je tudi ta, da imajo veliko okusnih, hladilnih grižljajev za tiste, ki so na posebni dieti.

1026 Budapest, Varsányi Irén utca 21.

Margitka

Daleč od mestnega vrveža, a na dosegu roke, se skriva vinoteka Margitka, ki obljublja sprostitev in pomenljive pogovore v naravnem okolju. V senci senčnikov lahko od blizu spoznate najboljša madžarska vina, bodisi sveže, sadno belo ali polno, elegantno rdeče. Poleg pijač lahko uživate v nežnem vetriču Donave, razburljivi igri na sosednjem igrišču za odbojko na mivki in dobrotah s plaže, kot so burgerji na žaru ali v pečici pečeni kruhki s salamo.

1138 Budapest, Margit-sziget, poleg igrišča MAC

Csevapivo

Csevap, ajvar, pivo Jelen, Gorki list, goli gorski vrhovi, bujne zelene doline, kamnite plaže in glasba harmonike, pomešana z melodijami pihal. V Čevapivu, pisani kavalkaradi okusov in doživetij, ki vas vabi na Balkanski polotok, lahko poleg istoimenske jedi iz mletega mesa in osvežilnega sladnega piva zadovoljite svoj apetit in občutek za razvajanje s tradicionalnim receptom kajmak pljeskavica, sopsko solato, bosansko kavo in jabolčno sladico tufahija.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 13.