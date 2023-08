5 iger za odkrivanje mest, s katerimi boste spoznali najlepše kraje v naši državi

Čas je, da se zberete s prijatelji in raziščete različna mesta naše države! Raziskovanje mest vas bo popeljalo na razburljive pustolovščine, ki temeljijo na zgodbah, hkrati pa boste območje še bolje spoznali. Kdaj, če ne poleti, bi se morali odpraviti na njihovo raziskovanje?

World of Adventures

Igre World of Adventures različnih težavnosti združujejo izziv sobe pobega z vznemirljivim geocachingom v najrazličnejših pokrajinah Madžarske. Na voljo je nešteto pustolovščin (trenutno je po vsem svetu na voljo 99 pustolovščin), od katerih lahko nekatere z različnimi težavnostnimi stopnjami opravite kar s kolesom. Vse, kar potrebujete, je telefon in igralna kartica, in že ste pripravljeni na razburljivo pustolovščino!

Landventure

Landventure je urbana detektivska igra, pravzaprav kot soba pobega na prostem, v kateri lahko sodelujete v razburljivih misijah. Misije, ki temeljijo na različnih temah in zgodbah, ne zagotavljajo le nepozabne zabave, temveč tudi številne koristne informacije o ulicah, na katerih poteka preiskava, in vam omogočajo povsem nov pogled na mesto. Za igranje potrebujete le mobilni telefon in mobilno omrežje.

Hello Város

Igre odkrivanja Hello Város so zdaj na voljo na štirih lokacijah: Szentendre, Siófok, Balatonfüred in Pécs. Po prenosu aplikacije lahko začnete igrati brezplačno, takoj ko je znana lokacija začetne točke igre. Po rešitvi prve naloge dobimo naslednjo točko in tako naprej, dokler s pomočjo različnih ugank ne pridemo do rešitve. Sestavite ekipo in se podajte na pustolovščino do zadnjega kotička srca!

Budastep

Poleg vodenih tematskih sprehodov Budastep se lahko kot ekipa udeležite tudi razburljivih prostočasnih iger na prostem. Igrali se boste ne le s časom, temveč tudi z zgodovino in raziskovali manj znane strani Budimpešte. Namesto zgodovinskih podatkov boste lahko zbirali mestne govorice in zanimivosti, s skupnimi močmi pa boste reševali razburljive uganke, ustvarjali, se igrali in na koncu igre zagotovo imeli drugačen pogled na Budimpešto.

Qulto – Városfoglaló

In ko boste preizkusili vse, lahko ustvarite tudi svoje tematske sprehode, pri čemer je omejena le vaša ustvarjalnost. Aplikacija Qulto, ki podpira kulturni turizem, je bila ustvarjena, da bi več ljudi odkrilo lokalne vrednote in zaklade naše države. Sprehode lahko preprosto prilagodite, jim dodate zanimivosti in jih naredite dostopne vsem.