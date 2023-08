10+2 zanimive bolnišnične in medicinske serije na Netflixu in drugod

Zbrali smo najboljše medicinske in bolnišnične serije zadnjih desetletij, ki so na voljo v pretočnih storitvah na Madžarskem (Disney+, HBO Max, Netflix).

House, M.D. (Skyshowtime, Amazon Prime)

Dr. Gregory House se skupaj z ekipo mladih diagnostikov loti skrivnostnih medicinskih primerov. Njegovi brezhibni instinkti in nekonvencionalno razmišljanje mu prinesejo spoštovanje kljub brutalni iskrenosti in antisocialnim nagnjenjem.

New Amsterdam (Netflix)

V eno najstarejših ameriških bolnišnic je imenovan nov direktor, doktor Max Goodwin, ki status quo postavi na glavo in ustanovi vdihne novo življenje.

Grey’s Anatomy (Disney+)

Meredith Grey in njeni kolegi so rezidenti na kliniki Grace v Seattlu, enem najzahtevnejših kirurških rezidenčnih programov v državi, kjer so življenja odvisna od usposabljanja na delovnem mestu. Vodijo jih izkušeni zdravniki – da nova ekipa ne bi razpadla pod težo napornega dela. Skupina nedolžnih kirurgov hitro spozna, da morajo vsako odločitev in dejanje jemati resno, tako pri delu kot v zasebnem življenju.

Private Practice (Disney+)

Dr. Addison Forbes Montgomery, najbolj znan po svojem delu na kliniki Grace, zapusti Grace v Seattlu in začne novo zasebno prakso v Los Angelesu. Pred kratkim se je ločila od svojih nekdanjih sošolcev, zato odkriva novo mesto in nov način dela.

E.R. (HBO Max)

Ta provokativna serija spremlja kaos na urgenci mestne bolnišnice in življenja njenih predanih zdravnikov.

Nip/Tuck (HBO Max)

Veliki plastični kirurg Christian Troy žanje sadove svoje uspešne in rastoče prakse v Miamiju, ki si jo deli z najboljšim prijateljem Seanom McNamaro.

The Good Doctor (Disney+)

Shaun Murphy, mladi kirurg z avtizmom in savantskim sindromom, se odpove mirnemu podeželskemu življenju in se pridruži kirurškemu oddelku prestižne bolnišnice. Osamljen v svetu, nezmožen vzpostavljati osebnih odnosov, Shaun s svojimi izjemnimi medicinskimi sposobnostmi rešuje življenja in premaguje dvome svojih kolegov.

Scrubs (Disney+)

John „J.D.” Dorian je zdravnik rezident v nadrealistični bolnišnici Sacred Heart Hospital, kjer humor in tragedija hodita z roko v roki. Tu delata tudi njegova prijatelja, kirurški rezident Chris Turk in lepa, a rahlo nora Elliot.

Chicago Med (Skyshowtime)

Glavna ekipa mestnih zdravnikov, medicinskih sester in drugih rešuje življenja ter se ukvarja z ljubeznijo in izgubo na bolnišničnem urgentnem oddelku.

The Resident (Disney+)

The Resident je razburljiva medicinska serija, ki se odvija v zadnjih letih šolanja mladega zdravnika in odstira tančico resničnosti ter razkriva, kaj se v resnici dogaja v državnih bolnišnicah – tako dobro kot slabo.

Body of Proof (Disney+)

Intelektualno briljantna, a čustveno zahtevna doktorica Megan Hunt se kot forenzična zdravnica na policijski postaji v Philadelphiji spopada z osebnimi težavami, hkrati pa se upira postopkom, da bi zločince privedla pred roko pravice.

Bones (Disney+)

Serija o kriminalistični antropologinji, ki pomaga reševati najrazličnejše zločine, kadar nobena druga metoda ne pripelje do sledi. Zgodbe so navdihnjene z delom forenzične antropologinje Kathy Reichs.