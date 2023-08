Budimpeštanski bar priredil izjemen koncert na festivalu BudaPart

Budapest Bar bo 12. avgusta od 20. ure dalje nastopil na prav posebnem prizorišču, na plaži BudaPart SHO BEACH, ki se nahaja ob jezu Kopaszi. Dobra novica je, da boste z vstopnicami lahko na ekskluzivni plaži preživeli ves dan.

Ne zgodi se vsak dan, da bi skupaj z Jucci Németh, Frenkom, Krisztiánom Szűcsom in Boro Ferenczi peli v Budimpešti, v obmorskem vzdušju, pred odrom na obali, v pesku, ki nam boža noge, ob spremljavi čudovito orkestrirane ciganske glasbe, filmskih uspešnic, komadov, plesnih pesmi in coverjev – ki nam je tako všeč na ta „budapestbarški” način!

Priljubljeno skupino je leta 2007 ustanovil Róbert Farkas, ki je nekoč koncertiral s 100-članskim ciganskim orkestrom in k sodelovanju povabil kultne osebnosti madžarske rock glasbe. Njihov repertoar vključuje tako dobro znane melodije kot davno pozabljene zaklade, s katerimi že vrsto let obiskujejo državne odre.

Nepozabno koncertno doživetje le streljaj od Donave

Koncert skupine Budapest Bar 12. avgusta v Budimpešti obljublja posebno koncertno doživetje za ljubitelje glasbe. Na ekskluzivni naravni vodni plaži SHO BEACH, ki se nahaja v središču mesta, bo potekal najbolj pričakovan dogodek poletja, ki ga lahko združite z dnem na plaži, saj vstopnice vključujejo celodnevni obisk plaže SHO BEACH.

Najbolj priljubljena odprta plaža v Budimpešti se nahaja ob jezu Kopaszi, ki je lep v vseh letnih časih, ob zalivu Lágymányosi, kjer se lahko zdaj ne le čofotate v hladni vodi Donave, ampak tudi uživate v nepogrešljivih koncertih žive glasbe. Če se naveličate plesa v pesku, vam bodo na pomoč priskočile žejne pijače in lahke poletne jedi v restavraciji, baru in kavarni SHO na plaži.

Druge poletne dejavnosti na plaži SHO BEACH vključujejo kavalkarado družinskih in gurmanskih doživetij 13. avgusta ter več filmskih projekcij na plaži v avgustu. Na voljo bodo tudi projekcije filmov, kot sta Mamma Mia! in Where the River Crabs Sing. Za več informacij kliknite TUKAJ.