5 senzacionalnih družinskih dejavnosti v Budimpešti v avgustu

Iščete program v Budimpešti, v katerem bo uživala vsa družina? V zadnjih tednih poletnih počitnic lahko v glavnem mestu izbirate med številnimi zanimivimi dejavnostmi. Tukaj je nekaj najboljših!

Funzinova najljubša izbira za avgust:

Družinski in gurmanski zabavni dan na plaži SHO BEACH (13. avgust 2023)

13. avgusta bo na prvi naravni vodni plaži v Budimpešti potekala kavalkarada družinskih in gurmanskih doživetij. Na dogodku na plaži SHO BEACH bo od 11. ure dalje igrala skupina Alma Ensemble, od 15. ure dalje pa bo Judit Pogány Bogyó és Babócát pripovedovala zgodbo. Ob 18.00 vam bodo Adorján Trucza in ekipa Okusov Transilvanije ponudili pokušino najboljše transilvanske gastronomije. Poleg celodnevnih dejavnosti za otroke vstopnice vključujejo tudi celodnevno bivanje na plaži.

Asztro-matiné – astronomija (ne samo) za otroke (5, 19. avgust 2023)

Odkrijte skrivnosti vesolja v največjem in najbolj romantičnem observatoriju v Budimpešti! Observatorij Svábhegy se nahaja na vrhu Svábhegyja, le nekaj sto metrov od Normafa, v gozdnatem okolju. V čudovitem parku se med drugim nahajajo tri kupole observatorija in največji teleskop v prestolnici, kjer lahko z zanimivimi dogodki spoznate skrivnostni svet zvezd. Družine so vabljene na jutranje programe Asztro-matiné, kjer bodo strokovnjaki observatorija pojave predstavili na interaktiven in igriv način.

Festival v živalskem vrtu (od 9. do 13. avgusta 2023)

Družine so vabljene v budimpeštanski živalski in botanični vrt na petdnevni program od 9. do 13. avgusta. Ničelni dan festivala je povezan z rojstnim dnevom živalskega vrta, od četrtka do 22. ure bodo potekale družinske dejavnosti in popoldanski koncerti, zvečer pa bodo na odru na Trgu glavnih vrat nastopili vrhunski izvajalci.

Noč na letališču v Aeroparku (12. avgust 2023)

Aeropark se na Noč letališča 12. avgusta pripravlja z bogatejšim programom kot kdaj koli prej. Od 15. ure do polnoči bodo na voljo vodeni ogledi terminala 1, ki ima dolgo zgodovino, ogled muzeja Aeropark in hangarjev Aeroplex, ogled delovanja reaktivnega motorja in spoznavanje šol za pilote. Nepozabno doživetje za vso družino, ki ga ne smete zamuditi!

Dinóverzum – Dinozavri oživijo (do 1. oktobra 2023)

3.000 kvadratnih metrov velik razstavni prostor dvorane BOK se bo spremenil v prazgodovinsko votlino s 40 primerki najmogočnejših plazilcev v zgodovini planeta v naravni velikosti! Svet dinozavrov bo navdušil tudi najbolj pustolovske člane družine, saj bodo na voljo edinstveno doživetje VR in otroški arheološki program ter trgovina z igračami in kavarna. Če si želite potovati milijone let nazaj, kupite vstopnice prek spleta za katerikoli dan v tednu! Interaktivna razstava dinozavrov je odprta vsak dan od 10. do 19. ure.