5 nepogrešljivih lokalov v priljubljeni, tlakovani Óbudi

Raznolikost okrožja Óbuda je nesporna, kar se odraža tudi v njegovi gastronomski ponudbi. V našem izboru vam predstavljamo kraje, ki jih morate obiskati to poletje.

Večerja na terasi: Pódium Bistro & Club

Pódium na promenadi v Óbudi ima posebno vzdušje: na prostorni terasi je živahno ob pisanih različicah gina in tonika, lounge glasbi in trikih s kartami enega od natakarjev. Obdaja ga bujno zelenje, spektakularen kip Puskása, prijazni ljudje, skoraj malomeščanska idila. V notranjosti boste našli eleganten prostor za goste v urbani džungli, brez ovir in prijazen psom, z otroškim kotičkom in otroškim menijem. Ponudba kosil kuharskega mojstra Gáborja Buzsákija napolni bistro, gostje na poslovnih in družinskih dogodkih pa bodo o njih govorili še leta. Poslanstvo lokala je zagotoviti kakovostno bistro kuhinjo, odlične pijače in vzdušje, zaradi katerih bo vaše bivanje pravo doživetje. Toplo priporočamo!

1036 Budapest, Bécsi út 63.

Brunch: à table! Kolosy

Po uspehu prve francoske pekarne à table!, ki je postala priljubljena pri mnogih, sta se ustanovitelja odločila odpreti še eno trgovino, tokrat na trgu Kolosy, da bi gastronomske vrednote francoskega podeželja približala še več ljudem v Budimpešti in njeni okolici. Trgovina à table! na Kolosyjevem trgu se nekoliko razlikuje od drugih, saj poleg običajnih pristnih francoskih zajtrkov, peciva in slaščic ponuja tudi razširjen bistro meni. Tako lahko poskusite zanimive južnofrancoske testenine, burgerje po francoskem navdihu, pripravljene v peči na drva, ob zanimivih koktajlih ter madžarskih in francoskih vinih.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 15.

Street Food: Las Vegan’s

Lokal Las Vegan’s je v Budimpešti zelo priljubljen, saj ponuja izbor vseh klasičnih jedi ulične prehrane. Na srečo vam teh dobrot ni treba zamuditi, tudi če ste na bregovih Rima, saj so na voljo tudi na območju Miamor Romaim, tako da lahko še vedno uživate v veganskih jedeh. Njihova prava moč so hamburgerji, saj imajo na voljo veliko različnih možnosti: od rastlinskega sira, do štrukljev iz grahovih beljakovin, soje in sejtana ter gobove pogače, imajo vrsto hamburgerjev s svojimi značilnimi pogačami. Pravzaprav so dobra izbira tudi, če ste razpoloženi za dobre zelenjavne piščančje njoke, še posebej zanimivi pa so tudi njihovi v burrito zaviti ulovi Tex-Mex. Poleg burgerjev, buritov, zavitkov in nuggetsov je njihova izjemna ustvarjalnost na ogled tudi v njihovih skledah Las Vegan’s z različnimi sestavinami.

1031 Budimpešta, Római part 47.

Sladkarije: I Love Kex Cukrászda

Če ste odprti za nove valove sladic in vas privlačijo tudi klasični okusi, je I Love Kex Cukrászda pravi kraj za vas! Velik poudarek dajejo uporabi kakovostnih sestavin za svoje slaščice, zato vam ni treba zamuditi slastnih okusov, tudi če zaradi občutljivosti na hrano iščete sladke dobrote brez glutena, sladkorja ali laktoze. Poleti ponujajo tudi osvežilne sladoledne sladolede, vendar jih je vredno pogosto obiskovati, saj imajo vsak teden nekaj novega. Poleg vsega naštetega izdelujejo tudi odlične torte, zato pomislite nanje, če načrtujete poroko ali kakšen drug dogodek!

1036 Budapest, Bécsi út 36-38.

Poletni hladilnik: Bruno Gelateria

Če je tu poletje, potem sladoled ne sme manjkati v ponudbi!

Čudovita temno modro pobarvana vrata so znak, da ste prišli v eno najboljših sladoledarn v tretjem okrožju. Izbor sladoledov po pristnih sicilijanskih receptih v prijetnem ambientu Brunove gelaterije vas ne bo razočaral. Vsi sadni sladoledi so narejeni iz svežega sadja in ne vsebujejo mlečnih izdelkov, prav osvežilni granitas (sorbet) pa je obvezen!

1036 Budimpešta, Kolosy tér 5-6.