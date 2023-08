V avgustu vas čaka ogled kleti Budafok z degustacijami in nepozabnim vzdušjem.

Budimpeštanski Bornegyede vas tudi avgusta pričakuje s penečimi programi in odprtimi kletmi. Bodite del te nepozabne vinske dežele v soboto, 5. avgusta, v Budafoku!

Na prvo avgustovsko soboto se lahko ljubitelji vina, gastronomije in kulture ponovno udeležijo ogleda kleti v Budafoku. Če želite odkriti čudeže kleti in vinotočev Budafoka, potem je to pravi kraj za vas!

Ledeno hladna peneča vina Törley in pristna počasna hrana

Manufaktura šampanjca Törley vas 5. avgusta vabi na čutni večer. Kajti tudi na ta vroč poletni dan ne smete zamuditi zapeljive moči glasbe, pa tudi ledenega vina Törley, ki kljub vročini ne izgubi ničesar od svojega okusa in sočnosti.

Tako kot se prava svežina, sadnost, vonj in okus šampanjca pokažejo, ko ga nalijete na led, tako bo tudi večer v interpretaciji Bori Orbán in njene skupine nepozaben.

Programska kavalkarada na 12 prizoriščih

5. avgusta bo na 12 prizoriščih potekal ogled kleti Budafok z 20 programi. Degustacije vin in penin, ogledi kleti, koncerti, gurmanska vinska večerja, okronana s toskanskimi vini, degustacijske igre in kletna voda vas bodo osvežili prvo soboto v mesecu.

Obiščete lahko dvorišče Magdolna, kjer vas čakajo skupnostna klet, Majecskova kavarna in fantastičen razstavni prostor, obiskati pa morate tudi BorGiorno, klet Društva vinskih gurmanov, Borváros, vinsko klet Promontorium in klet penečih vin Sauska.

Kot pravo zanimivost lahko odkrijete Muzej jamskih bivališč, zračno klet Budafok in sprehode po lokalni zgodovini – od katerih so trije vključeni v program – lahko spoznate zgodovinske skrivnosti Budafoka.

In ne pozabite, da bodo tudi ta dan iz BorGiorna (1221 Budapest, Mária Terézia u. 1-7.) vozili brezplačni avtobusi, ki vas bodo popeljali do čarobnih kleti lokalnih vinarjev.

Več programov najdete na spletni strani Bornegyed in strani na Facebooku.