Gastronomija v središču mesta: 11 odličnih krajev, kjer lahko jeste na očarljivih ulicah zgodovinske judovske četrti

Ko se boste sprehajali po živahnem in živahnem središču četrti zabave, boste naleteli na tlakovano ulico Kazinczy, ki je prežeta z zgodovino in odtisom naše sedanjosti. V ozkih, očarljivih ulicah zgodovinske judovske četrti se vrstijo lokali, ki ponujajo najboljše prigrizke. Pojdite z nami in odkrijte kulinarične zaklade na odseku med ulicama Király in Rákóczi!

Eksperiment: KisParázs

Naš gastronomski izlet po ulici Kazinczy začnemo s skoraj obveznimi tajskimi okusi in enim od njihovih najbolj pristnih predstavnikov, podjetjem KisParázs. Restavracija se je odprla leta 2007 z namenom, da bi prebivalcem prestolnice predstavila in približala tajsko kuhinjo in kulturo na visoki ravni. Pri tem se njihova kuhinja ponaša z nebeškimi jedmi po tradicionalnih, domačih receptih, tradicijo pa izražajo tudi barve, sveti kipi in slike v notranjosti. Obilne, pikantne juhe in potice v restavraciji dopolnjujejo vina iz madžarskih kleti in daljnovzhodna piva, ki dopolnjujejo gastronomsko izkušnjo.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 7.

Juha: Bors GasztroBár

V trendu juh, ki se nadaljuje, in le še nekaj jih je, ne smete zamuditi izkušnje v restavraciji Bors GasztroBár. V prvem budimpeštanskem baru z juho na kozarec boste našli okusne tekoče kreacije: krompirjevo kremno juho s curryjem, mangov cheesecake, slivove rezance, tajsko svinjsko ragu in še bi lahko naštevali. Poleg juh, ki jih dnevno posodabljajo, so na voljo tudi slane bagete, testenine, sladice in solate, ki bodo zadovoljile vaše brbončice.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 10.

Pojejte hamburger: Las Vegan’s

Na jedilniku restavracije Las Vegan’s je gurmanska poslastica za vse, od veganov s črnim pasom do tistih, ki se z rastlinsko kuhinjo le spogledujejo. Glavne prednosti pionirske restavracije so njihovi burgerji z okusnimi ploščicami iz soje, graha in čičerike, ustvarjenimi po lastnem receptu za edinstveno okusno doživetje. Izbirate pa lahko tudi med razburljivimi burritosi, ki jih navdihuje Tex-Mex, in plavate v morju okusov zaradi njihovih raznolikih in ustvarjalnih jedi. Ne manjkajo niti zavitki in piščančji krožniki VegChicken Nuggets. Če ne želite zamuditi božanske veganske izkušnje v restavraciji Las Vegan’s, jih lahko obiščete v številnih krajih v Budimpešti, tudi zunaj ulice Kazinczy.

1073 Budimpešta, Kazinczy utca 11.

Odpravite se na pustolovščino: Karaván

Zamisel za Karaván, ki je z leti postal raj za ulično hrano, se je začela z žvrgolečim tovornjakom s hrano in čez noč so dvorišče naselili zvezdniki hitre prehrane. Burgerje zastopa Zing Burger, veganski ekvivalent je Las Vegan’s, medtem ko orientalske okuse ponuja Hummus Bar. Če želite okusiti pristno italijansko kuhinjo, se odpravite v restavracijo Vespa Rossa, če želite mehiško, se odpravite v restavracijo MexKitchen, če pa želite okusiti domače, se odpravite v restavracijo Chickpoint and the Legend of the Bead. Poleg vsega tega vam bar Caravan ponuja osvežilne pijače.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 18.

Praznujte: Fat Mama

Iz nebes ulične prehrane veslamo v ameriške vode, najboljše jedi z žara iz dimnice pa vam postrežejo v restavraciji Fat Mama. Od mesa s kostmi, ki se drobi, do osupljivih burgerjev, ne manjka sladic, predjedi in širokega izbora spremljevalnih pijač. Fat Mama ponuja tudi celodnevno razvajanje: vsak dan od 8.30 do 12.00 je na voljo obilen zajtrk, od 11.30 je na voljo kosilo z dvema hodoma, ob koncih tedna pa od 16.00 do 16.00 je na voljo pozno popoldne.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 24.

Brunch: Shakshuka

Če želite dan začeti z brunchem, ki se bo zavlekel v zgodnje popoldne, ne oklevajte in se ustavite v izraelski zajtrkovalnici Shakshuka. Košer restavracija v zgodovinski judovski četrti pripravlja običajne zajtrke z bližnjevzhodnim pridihom, med specialitetami pa so tudi ribje in testeninske jedi. Seveda ne manjkajo niti sklede s humusom in enolončnica shakshuka s petimi okusi.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 32.

Spijte kavo: K30 Art Café

K30 Art Café je mirna oaza sredi zabaviščnega okrožja, ki je hitro postala drugi dom za ljubitelje umetnosti. Kavarna je kraj, kjer lahko uživate v skodelici šumeče kave, čaju, ki ogreje dušo, vroči čokoladi in vrhunskih vinih. Pri pultu so na voljo tudi slastni sendviči s krofi, francosko pecivo in toast sendviči. V kavarni bodo od avgusta dalje potekale tudi glasbene, literarne in likovne razstave. Med 1. in 31. julijem bo kavarna K30 doživela popolno preobrazbo, da bi nas v zadnji mesec poletja pozdravila sveže in osveženo.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 30.

Dolce vita: Digó Pizza

Iz te mirne majhne oaze se odpravimo v Italijo in ko pridemo do tlakovane ulice Kazinczy, se takoj preselimo v sanjski svet nepokvarjenih neapeljskih pic. V podjetju Digó, duši pice, je dolgo vzhajano testo izredno okusno, tanko v sredini, na zunanji strani pa rahlo kot pena. Božansko testo je obloženo s paradižniki San Marzano iz Vezúva, lahko pa zaprosite tudi za kremo s tartufi ali pice z mocarelo fior di latte. Neapeljske pice, ki se 90 minut pečejo pri 450 stopinjah, postrežejo s pečeno burrato, koktajli, različnimi vini in osvežilnimi pijačami.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 32.

Kosilo: Košer restavracija Carmel

Gostje restavracije Carmel že več kot 30 let uživajo v specialitetah judovske kuhinje, začinjenih z mednarodnimi in madžarskimi jedmi. Med vedno boljšimi gastronomskimi zakladi restavracije najdete makaronsko juho, pa tudi madžarsko golaževo juho, na jedilniku pa ni pomote med mesnimi palačinkami sólet in Hortobágy. Čudovite okuse in številne jedi pa vsak večer spremljajo glasbeniki, ki poskrbijo za prijetno vzdušje v Karmelu.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 31.

Sprostite se: Kőleves

Kőleves je že 18 let očarljiv otoček v središču mesta, kjer lahko poleg značilnih jedi restavracije vedno izbirate tudi med sezonsko ponudbo. Ne glede na to, ali iščete posebne mednarodne okuse, kulinarične užitke, ki vas spominjajo na toplino doma, ali veganska čudesa, ne boste razočarani. Poleg tega lahko najboljšega prijatelja svoje denarnice razvajate z mesnimi in vegetarijanskimi jedmi na tedenskem meniju za kosilo, ki ga spremlja brezplačen špricer ali domači ledeni čaj. In če je lepo vreme, nas čaka prijeten Kőleves Kert s pisanimi stoli in lučkami ter kakovostnim žarom, burgerji in opojnimi pijačami.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 37-41.

+1 Večerja: Macesz Bistro

V vogalni stavbi na ulicah Dob in Kazinczy se skriva najbolj vznemirljiv gastronomski zaklad preurejene judovske in madžarske kuhinje, Macesz Bistro. Ko vstopite v nagrajeno restavracijo, vas bodo osupnili nenehno spreminjajoči se meniji, dragulji á la carte in sezonske specialitete. Na jedilniku so vedno klasične jedi, kot so sólet, ludaskása in račje jedi, poleg njih pa so na voljo tudi številne specialitete in dobrote z žara. Vse to spremljajo dobra lokalna vina, vključno s steklenicami iz Italije in Nove Zelandije. Kavalkarado okusov dopolnjuje še nenavaden ambient restavracije s slikami v zlatem okvirju na stenah in lestenci, narejenimi iz krožnikov.

1072 Budimpešta, Dob u. 26.