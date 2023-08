7 odličnih krajev v Budimpešti za okusnega osliča in odlične ribje jedi

Poletje in obala prinašata apetit po hrustljavo ocvrtem osliču in sveže pripravljenih ribjih jedeh. V tem članku vam iz pestrega izbora 7 krajev priporočamo kraje, kjer lahko poskusite vse od morskih sadežev, pečenega brancina in ostriža do tako priljubljenega osliča.

Halas Guszti

Kljub njegovi priljubljenosti lahko skoraj vedno najdete mizo v lokalu Halas Guszti, kjer se lahko udobno namestite in uživate v okusnih ribjih dobrotah, le streljaj od Donave. Na prijetnem vrtu, obdanem z drevesi, lačne čakajo različne jedi s plaže, bodisi oslič, različne klobase ali celo palačinke. Poleg osliča lahko seveda izbirate tudi med številnimi ribjimi jedmi, kot so ocvrt som, ribja juha in klobase iz soma.

1237 Budimpešta, Vízisport u. 34.

Csősztorony Kert

Na vrtu ene najbolj romantičnih stavb v X. okrožju, nekdanjega stražnega stolpa sodarjev Kőbánya, ki so stražili vinograde, boste našli vrt s sugestivnim imenom Csősztorony Kert. Jedilnik ponuja najboljše jedi tradicionalne kuhinje, od poletnih jedi z žara do domačih kislih kumaric in kruha ter osliča in ribe s čipsom z omako remoulade. Ob mizah, prekritih z rdečimi pleteninami, ni treba posebej poudarjati, da je škoda oditi brez palačink.

1104 Budimpešta, Harmat u. 31.

Shrimpy Food Bar

Po našem priporočilu je Shrimpy Food Bar v okrožju XVIII odgovoren za najbolj nepozabno izkušnjo okusa morskih sadežev in dobrot. Ponujajo široko paleto jedi iz morskih sadežev, pri čemer so glavna jed kozice in školjke. Od začinjenih, pikantnih, sladkih do mediteranskih in eksotičnih – za vsakogar se najde nekaj. In če nas poslušate, morate poskusiti njihovo juho iz morskih sadežev in kozic ter njihovega tradicionalnega ocvrtega osliča!

1181 Budapest, Üllői út 507.

Sziget Sörkert

To je kraj, kjer morate biti, če ste prišli na Népsziget zaradi osliča. Če prečkate most z ulice Meder utca in se sprehodite po cesti, obkroženi s počitniškimi hišami in vilami, se od nikoder pojavi naravni vrt, ki s svojimi retro prti privabi k mizi lačne, ki jih pomiri tudi z ocvrtimi in praženimi jedmi, celimi ribami in osličem. Na voljo je brezplačno parkirišče za avtomobile, do kraja pa lahko pridete tudi s kolesom ali peš.

1138 Budapest, Népsziget út

Kompház Bisztró

Kompház Bisztró se nahaja v prijetnem okolju, obdanem z drevesi, ob Donavi, v nekdanjem trajektnem pristanišču. Tu se lahko sprostite v senci dreves ob burgerju ali bogati ribji juhi, hrustljavo ocvrtem durbinu, postrvi, ščuki, brancinu ali osliču. Ribje dobrote spremlja izbira tradicionalnih in novejših prilog, vključno s tabulejami in zelenjavo na žaru.

1222 Budimpešta, Ártér u. 1.

Hekkmester

Hekkmester, zasluženo priljubljena jedilna številka rimske obale, ljubiteljem sveže ocvrtih rib verjetno ni tuja. Čeprav lahko v Hekkmestru poleg ocvrtih dobrot in jedi s plaže še vedno okusite nebeškega osliča, so letos za svoje zdravo misleče goste pripravili nekaj novega. V Hekkmestru lahko zdaj jeste osliča v brezglutenskih drobtinah, ocvrtega v pečici na vroč zrak namesto v olju. To je prvič, da lahko na Madžarskem poskusite brezglutenskega osliča, kar odpira nove možnosti za ljudi z občutljivostjo na hrano.

1031 Budimpešta, Római part 41.

Halterasz

Od srede do nedelje vas Halterasz pričakuje z neprekinjenim navdušenjem in božanskimi okusi, ki jih postrežejo na prostem. Vedno so na voljo sveže ribe z žara, vključno z osličem, ploščičem, leščurjem in postrvjo, poleg tega pa je na voljo tudi širok izbor jedi z žara. Ni naključje, da je priljubljena restavracija Halterasz polna tako novih kot stalnih strank, zato se je zaradi dobrot vredno odpraviti vse do plaže Kossuth Lajos. V že tako prijetnem lokalu občasno igra tudi živa glasba.

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos üdülőpart