4 odlični kraji za prehranjevanje na trgu Madách tér in v njegovi okolici za oddih v središču mesta

Ni ga človeka, ki ne bi poznal vedno živahnega vzdušja trga Madách tér in njegove okolice. Tukaj so 4 odlični kraji, ki jih lahko obiščete v samem središču mesta.

Keksz

Keksz je kul gastronomski lokal v središču prestolnice, na trgu Madách. V njem se lahko ustavite na lahkem in priložnostnem zajtrku, kosilu, večerji ali celo nazdravljanju s prijatelji. Med njihovimi celodnevnimi jedmi za zajtrk je prava klasika – francoski toast, postrežen s kislo smetano in posut s sirom čedar – ki se mu ni mogoče upreti. V glavnem prostoru se mesne in vegetarijanske jedi odlično dopolnjujejo, pa naj gre za jajčevce na žaru ali božansko pečeno rebro s sladko papriko in čilijem. Na terasi, ki je odprta vse leto, so na voljo tudi lahke jedi, kot je solata Keksz Cézár s piščancem in lososom. Za sladokusce pa so na voljo novi tiramisu in sadni vaflji.

1075 Budimpešta, Madách Imre tér 4.

Arioso

Arioso, ki se ponaša s teraso v sredozemskem slogu, sezonskimi okusi in vonjavami ter prenovljenim jedilnikom, se nahaja le streljaj od trga Madách in je na voljo tako starim kot novim gostom. Oazno vzdušje se ujema z lahkimi jedmi, osvežilnimi pijačami in sladolednimi specialitetami. Dan lahko začnete z mediteranskim brunchom z bagelo in jajci ali pa potešite lakoto s sezonskimi jedmi, kot sta solata z mangovim karijem in lososov tatarček. Veseli boste, da je Arioso odličen kraj ne le za stilski začetek dneva, temveč tudi za uživanje v hladnem koktajlu, ki bo ublažil poznopopoldansko poletno vročino.

1075 Budimpešta, Király utca 9.

FIRST Local Craft Beer & Kitchen

V svetišču upravičeno priljubljene pivovarne FIRST v središču mesta očitno ne manjka najboljših točenih piv ter znanih okusov s preobratom. FIRST Local Craft Beer & Kitchen od leta 2019 napolnjuje trg Madách z življenjem, polnim novih idej, madžarske in mednarodne hrane ter nič manj kot 40 pivskih pip, na katerih se točijo predvsem kraft piva. Pozimi in poleti je njihova udobna terasa odličen kraj za okušanje vrveža mestnega središča, anglosaškega bistro vzdušja ter klasičnih in posebnih koktajlov, ki imajo častno mesto ob pivih. K vsakemu okusnemu grižljaju boste našli harmoničen in poseben požirek!

1075 Budimpešta, Madách Imre tér 3.

à table!

Tistim, ki želijo okusiti francoske okuse, ni treba iti daleč od trga Madách. Miza à table! Madách Square ponuja pristno gostoljubje in vzdušje francoske pekarne, pristne barve ter seveda nebeške francoske okuse in vonjave. Ponujajo pristno francosko pecivo, mehke rogljičke, rogljičke benedikt, sladke in klasične zajtrke za začetek dneva. A tudi če se lahko ustavite le za kratek postanek, se je še vedno vredno ustaviti po hrustljavo bageto, kruh ali pecivo, ki ga lahko kupite tudi v 13 drugih trgovinah zunaj trga Madách.

1075 Budimpešta, Madách Imre út 1.