Po sledeh stavb v Budimpešti: sprehod po imperiju stanovanjskih stavb v središču mesta

Območje, ki ga obkrožata Terézváros in Erzsébetváros, bi lahko bilo samostojno majhno mesto, stanovanjske stavbe pa tu niso le arhitekturno zanimive, temveč imajo tudi zanimive zgodbe.

Ulica Csengery 61.

Stavba, znana kot hiša Jellinek, je že od daleč presenetljiva, saj se dviga eno nadstropje nad drugimi stanovanjskimi stavbami v ulici, in ima drugačen slog. Zgradili so jo trije Jellinekovi sinovi: János in Ede sta bila zdravnika, Tivadar pa sodnik.

Brata, ki sta bila na tem območju dobro znana, nista bila le dva brata, ki sta si zamislila stanovanjsko hišo, saj je bila rešitev „zasebnega potnika” tj. možnost ločenega dostopa do vhoda v hišo iz pritličnih trgovin, v tistem času edinstvena v državi.

Najbolj prepoznavna značilnost hiše pa so nedvomno figure na stebrih na obeh straneh vhoda. Na obeh straneh je prijazen putto, ki ga spremljata dva psa čuvaja, ki presenetljivo delujeta azteško ali mehiško.

Stavba, zgrajena leta 1913, ima veliko zanimivih podrobnosti, ki so za tisti čas precej inovativne, zato se splača preživeti nekaj časa pred njo in raziskati okrasje na pročelju.

Ulica Akácfa 63.

Stavba, dokončana leta 1873 v neorenesančnem slogu, je delo Alajosa Hauszmanna, čigar ime je povezano s tako znanimi stavbami, kot sta palača v New Yorku in palača na gradu Buda. Hišo je zgradil za dobrega prijatelja Istvána Mendla, mojstra železarstva, in njegovo družino, ki sta se želela preseliti v središče mesta.

István Mendl je izhajal iz stare meščanske družine v Pešti, njegova pločevinasta delavnica pa je bila med prvimi, ki je vgradila vodovod in plin, med drugim tudi v stavbe na aveniji Andrássy.

Stavba je večkrat zamenjala lastnika, z leti pa sta ji bila dodana hlev in kočija. Večji prenovi sta bili opravljeni leta 1932 in 1958, dvonadstropna stanovanjska stavba pa se še vedno odlično ujema z okoliškimi stanovanjskimi hišami.

Ulica Hernád 22.

Ulica Hernád 22, ki v daljavi izstopa od ostalih stanovanjskih stavb, je arhitekturno zanimiva, saj je ena redkih stavb iz obdobja pred prvo svetovno vojno s skandinavsko arhitekturo. Stavbo, ki je bila dokončana leta 1910, sta zasnovala Sándor Löffler in Béla Löffler, ki sta v tem času med drugim zasnovala že več veličastnih stavb v Pešti in Budi.

Graditelja stanovanjske hiše sta bila odvetnik Dr. Lajos Vágó in lekarnar Zsigmond Balassa z ženo, ki sta tu živela zelo kratek čas po vselitvi. Edinstvena fasada in posebni okrasni elementi dajejo presenetljivi stavbi vznemirljiv videz in so v osrčje Erzsebetvárosa prinesli predokus novega koncepta, ki temelji predvsem na finski arhitekturi.