7 legendarnih dreves v Budimpešti, ki že več sto let ohranjajo zanimive zgodbe prestolnice

Pogosto se ne zavedamo, da medtem ko se sprehajamo po ulicah prestolnice ali se hladimo v njenih parkih, krošnje dreves, ki se dvigajo nad nami, hranijo zgodbe. Podajte se z nami na razburljivo potovanje in odkrijte legende o visokih drevesih in že upognjenih deblih stoletnih dreves v Budimpešti.

Dogodivščine japonske akacije

Ob vznožju južnega rondela, na pobočju budimpeškega gradu, boste našli 250 let staro akacijo, ki je bila že leta 1862 v akademskem predavanju opisana kot največje drevo v grajskem vrtu. Velikokrat videna japonska akacija je v Budi verjetno pognala korenine okoli leta 1790, verjetno pa je prav zaradi vladavine kneza Jožefa začela rasti tukaj. Z leti je skoraj nepoškodovana preživela revolucijo v letih 1848-1849 in drugo svetovno vojno, medtem pa je poskrbela, da je prestolnica postajala vedno lepša.

Nato je bil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja del navdušenja v Akaciji, takrat znani kot Veliko drevo, kjer so koncerte poslušali dolgolasi fantje v kavbojkah, ki jim je bil prepovedan vstop v Ifipark. Tam se je rodila tudi skupina Big Tree Gallery, ki je bila v tistem času zelo tesno povezana s policijo. To je pomenilo, da je, ko se je eden od primerov spremenil v tožbo, na sodišče odšlo tudi Veliko drevo, saj je bilo njegovo ime navedeno na primeru in v dokumentih.

Po spremembi režima pa je pustil pustolovska leta za seboj in zdaj drevo, ki je bilo tudi prizorišče obleganja v filmu Sinovi kamnitega srca, mirno počiva pod zaščito rondela.

Zadnji spomin na izgubljeni del mesta

Nekoč očarljivo, boemsko četrt Bude je uničila burja zgodovine. Taban, nekoč kraj veseljačenja in kriminala, zdaj na preteklost spominja le še črna murva, stara kot Metuzalem. Starost murve, ki je verjetno stara 200-250 let, je zavita v baladno nejasnost, saj vemo le, da je bila v začetku devetdesetih let 20. stoletja v nedeljskem časopisu turške dobe omenjena kot drevo na pobočju.

Legenda namreč pravi, da so med obleganjem Bude leta 1686 na to drevo obesili Endreja Ramocsaya, vendar se je njegova veja upognila in podporočnik madžarske vojske je pobegnil. Čeprav je vse to le mit, je gotovo, da so na Madžarskem sredi 17. stoletja na pobudo Marije Terezije posadili jagode, poročilo iz leta 1771 pa kaže, da tudi Buda ni ostala brez zasaditve dreves.

Sčasoma se murva ni ukoreninila le v zemlji, temveč tudi v ljudeh, ki tu živijo, saj sta v Tabanu nekoč obstajala restavracija Vén eperfa in Ulica murv.

Skoraj edina sodobna priča razkošja v središču mesta

Ob vratih najstarejšega vrta v središču mesta, ki je obrnjen proti ulici Ferenczy, lahko vidite znamenito starodavno jagodičevje v prestolnici. Baročna, geometrijsko urejena pokrajina vrta Károlyi in nekoliko angleškemu parku podobna ureditev na strani ulice Ferenczy István izhajata iz konca 17. stoletja. Verjetno se je v tem obdobju tu ukoreninila murva, ki ohranja zgodovino vrta Károlyi.

Verjetno je bila priča veličastnemu večeru ob inavguraciji prokuratorja Jožefa leta 1795, razkošnemu rojstnodnevnemu plesu Aleksandre Pavlovne, prokuratorjeve žene, in neštetim plemičem, ki so se sprehajali po parku.

Murva je preživela veliko poplavo leta 1838, ko je v vrtnem gradu bivalo na stotine ljudi, in preobrazbo stavbe v Haynauov sedež. Leta 1932 je vrt Károlyi postal javni vrt, murva, ki je bila takrat ena najstarejših v državi, pa je postala srednje veliko drevo.

Hrast brez pecljev v spomin na Sisi

Konec 19. stoletja so na poziv Ignaca Darányija, takratnega ministra za kmetijstvo, po vsej državi posadili spominska drevesa v spomin na kraljico Elizabeto, ki je bila umorjena. Od novembra do pomladi so na Madžarskem posadili 3 milijone dreves, grmov in grmovnic, k temu pa je prispevalo tudi glavno mesto, ki je na promenadi med Margaretinim mostom in kopališčem Lukács posadilo 250 spominskih dreves. Morda je zadnji med njimi visok hrast brez panja na budaškem koncu Margaretovega mostu, ki je kljub ranam in propadanju skrbno negovan.

200 let staro modro drevo

Füvészkert, eno od nepozabnih prizorišč romana Fantje s Pavlove ulice, je draguljarna med stavbami klinik in visokimi stanovanjskimi bloki. Na pravljičnem vrtu ob nekdanji lovski koči Festetics lahko naletite na najstarejše drevo praproti v državi, ki je staro približno 200 let. Ta drevesa so najstarejše višje rastline na Zemlji, zadnja iz skupine odprto rastočih rastlin, ki so svoj razcvet dosegle pred 200 milijoni let, njihovi sorodniki pa so izumrli pred 100 milijoni let. Tako imamo pravo zanimivost v obliki ginka, ki ga v vzhodni Aziji častijo kot sveto drevo.

Je res starejši od verižnega mostu?

Mnenja o starosti enega najstarejših dreves v Pešti, ki ga danes podpirajo koli, so deljena. Bela akacija na trgu Széchenyi je po podatkih Svobodne univerze v središču mesta stara več kot 220 let. „Iz nje je bilo mogoče videti kronanje Franca Jožefa od blizu. Starejša je od verižnega mostu, Madžarske akademije znanosti in palače Gresham – tam stoji dlje kot katera koli druga stavba v njeni bližini.”

Akacija v tridesetih letih 20. stoletja. Fotografija:

Nevezetesfák (Facebook)

Ali po navedbah drugega vira je drevo zadnji ohranjeni del prvega drevoreda v Pešti. Lepo bi bilo pomisliti na Széchenyija, Franca Josepha in Adama Clarka, ki so delali ob drevesu, vendar so ti domnevni spomini le blodnje. Drevesa ni na fotografijah, posnetih pred kronanjem leta 1867, je pa na razglednici iz leta 1930, na podlagi česar lahko ocenimo njegovo dejansko starost na 120-130 let.

Ali je János Arany tu napisal svojo pesem Pod hrasti?

Hrastovi drevoredi na Margaretinem otoku, stari več kot 150 let, so ena najbolj znanih skupin dreves na tem območju; leta 1883 je bilo na otoku 39 dreves, danes pa le še 7. Drevesa se nahajajo v parku, poimenovanem po Jánosu Aranyju, kot je Arany zapisal v svoji pesmi iz leta 1877: „Pod hrasti / rad počivam / kamor ne seže mestni hrup / ne doseže. / Na zelenem listju / se nebo ”prebija” / in na travniških poljih / se mešajo sence in svetloba …”.

Hrastovi, omenjeni v pesmi, so že za časa pesnikovega življenja veljali za hraste Jánosa Aranyja, kot je leta 1900 potrdil časopis Vasárnapi Újság: „Z nežno skrbjo nadvojvode Jožefa je bila na rob skupine dreves obešena lepa plošča z napisom: »Hrastovi Jánosa Aranyja«.”

Vendar je kraj nastanka pesmi Pod hrasti vprašljiv, saj sodobni viri poleg hrastov omenjajo tudi druga drevesa, pesnik pa je, kot vemo, zelo slabo poznal drevesne vrste. Če vse to upoštevamo skupaj z okoliščinami navdiha za pesem, večina člankov zdaj kaže, da Arany svoje pesmi ni napisal pod znamenito skupino dreves, ki jo lahko vidimo še danes.