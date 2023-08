5 zanimivih dejavnosti v zaprtih prostorih v Budimpešti, ki bodo to poletje poskrbele za ohladitev

Poletna vročina je v polnem teku, kar pomeni sedeti v temnem prostoru s klimatsko napravo in hladno pijačo. Vendar vam ni treba omejiti svojega prostega časa na to, če si to poletje želite razburljivih in ne nazadnje klimatiziranih dejavnosti, izberite eno od naslednjih mest!

Illúziók Múzeuma

Illúziók Múzeuma je odličen kraj za pobeg od mestne vročine. Ko boste stopili skozi vrata, se boste znašli globoko v edinstvenem svetu iluzij, vendar opozarjamo, da tu nič ni tako, kot se zdi. V muzeju je osem tematskih sob in več deset postavitev, zato je eden največjih Illúziók Múzeuma v Evropi. Čas je, da se pustite preslepiti! Stopite v sobo neskončnosti, kjer so stene obložene z ogledali od stropa do stropa, in doživite neverjeten svet vrtinčastih tunelov, hologramov, stereogramov in optičnih iluzij.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3.

Locked Room in AROOM

The Locked Room in AROOM sta nova generacija klimatiziranih sob pobega, ki lahko nudita vznemirljiv umik pred poletno vročino. V sobi Locked Room na ulici Mihály Székely lahko preizkusite šest pustolovskih iger, v sobi AROOM na ulici Király pa še šest drugih, zato bo zagotovo vsak našel nekaj zase. Poleg tega se lahko to poletje udeležite fantastičnega potovanja s posebnim potnim listom sobe pobega, ne glede na to, ali potujete v paru, z družino ali s prijatelji. Zberite vse nalepke in v končni igri prejmite res super darilo! Poleg tega se lahko študenti udeležijo vseh 12 pustolovskih sob pobega po znižani ceni.

1061 Budimpešta, Székely Mihály utca 4. | 1061 Budimpešta, Király utca 14.

Enter Bar

Enter Bar se nahaja na območju Bartók Béla út in ponuja spletne igre in igre brez povezave za večje skupine. Ta poseben prostor za skupnost, ki poleti služi kot hladno zatočišče, ponuja 100 družabnih iger in tri različne konzolne igre (Xbox One, PS4, Nintendo SWITCH), zato vam ne bo dolgčas. Usedite se v udobno dnevno sobo, se udobno namestite in uživajte v igrah na širokozaslonskih projektorjih, medtem ko srkate različne fantazijske koktajle z geekovsko tematiko.

1111 Budimpešta, Lágymányosi utca 9.

Hiša Unicum

Na vodenih ogledih po hiši Unicum boste spoznali zgodovino družine Zwack, razkrili podrobnosti posebnega recepta, ki je bil skrivnost že 230 let, ter izvedeli več o preteklosti in sedanjosti svetovno znane alkoholne pijače. Nato si boste lahko ogledali tudi staro destilarno, znano kot Srce Unicuma, v kateri izdelujejo legendarno pijačo. V hladni kleti pa boste lahko poskusili do štiri vrste Unicuma na žganih pijačah, po koncu pa si boste lahko naredili selfije v prodajnih avtomatih.

1095 Budimpešta, Dandár utca 1.

Brezplačna fotografska razstava fotografij Éve Keleti

Pred skoraj tednom dni so v kulturnem centru Aranytíz Kultúrház odprli razstavo Éve Keleti, na kateri so predstavljena še nikoli videna dela fotografa, nagrajenega z nagradami Kossuth, Béla Balázs in Prima Primissima. Enega najbolj znanih madžarskih fotografov so sodelavci arhiva MTVA na razstavi predstavljene slike izbrali iz njegovega skoraj sedemdesetletnega dela. „Česar še niste videli … Éva Keleti” si lahko brezplačno ogledate do 20. avgusta, vsak dan med 10. in 18. uro.

1051 Budimpešta, Arany János utca 10.