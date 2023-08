Pisana, skoraj 100 let stara oaza v Budimpešti

Okrožje XIV je čaroben zaklad: fascinantna zgodovina japonskega vrta Zugló, ki se nahaja takoj za vogalom ulice Mogyoródi út, sega daleč nazaj.

Enega prvih japonskih vrtov na Madžarskem je leta 1928 zasnoval in zgradil istoimenski vrtnar in učitelj na vrtnarski in geodetski tehnični šoli Márton Varga.

Legenda pravi, da sta kmalu zatem, leta 1931, park, ki je spominjal na vrtove daljnovzhodnih palač, obiskala člana japonske cesarske družine, princ Takamacu in njegova žena, in jima je bil tako všeč, da sta podarila več rastlin japonskemu vrtu v Zuglóju.

Te posebne rastline so še danes na ogled v japonskem vrtu.

Žal je bil med drugo svetovno vojno močno poškodovan tudi japonski vrt, zato so ga v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja obnovili in povečali na današnjo velikost 3 000 kvadratnih metrov.

Poleg izjemno raznolike in edinstvene flore sta glavna dragulja vrta kitajska sekvoja in himalajski svilnati bor, ki sta po velikosti edinstvena v naši državi.

Poleg tega park temelji na zelo razčlenjenem sistemu jezer z vrsto stopničk, ki so razporejene v posebnem ritmu, kar omogoča lažje raziskovanje skritih kotičkov in doseganje meditativnega stanja.

Poleg edinstvene flore se vrt ponaša tudi z izjemno favno, katere pripadniki pomembno prispevajo k dolgoročnemu preživetju japonskega vrta. Zato je pomembno, da ob obisku poskrbite za svojo okolico.

Japonski vrt Zugló

1149 Budimpešta, Kövér Lajos utca 1.

Odpiralni čas: vsak dan od 10:00 do 20:00