V skritem turškem stolpu v Budavári Palotanegyed se odpira prijetna kavarna

Po sprehodu po Budavári Palotanegyed je še vedno vredno zaviti proti turškemu vrtu v sredozemskem slogu. Na vrtu, kjer rastejo figovci in grmi vrtnic, so ponovno odprli prijetno kavarno in stolp Karakasa Paše.

Lani poleti je bil turški vrt v resnično odmaknjenem kotičku Budavári Palotanegyed odprt za javnost.

Vrt, skrit na jugozahodnem delu dvorišča Ticklers, je takrat pozdravilo orientalsko vzdušje, sproščujoče klopi in pisani rožnati grmi.

To poletje pa je turški vrt v svoj repertoar dodal še eno atrakcijo. Letos poleti je bila obiskovalcem, ki so si želeli napolniti baterije, na voljo nekdanja topovska vežica Paše Karakasa, zgrajena v 17. stoletju.

V stolpu so zdaj informacijska točka, sanitarije, trgovina s spominki in celo prijetna kavarna.

Tako lahko zdaj med obiskom turškega vrta uživate ne le v družbi figovcev in rožnih grmov, temveč tudi v gostoljubnosti Pasha Café z osvežilnimi poletnimi pijačami in čudovitim razgledom s terase.