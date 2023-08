Čolnarjenje v romantičnem vzdušju na jezeru Városligeti v letošnjem letu

V prvih dneh julija se je na jezeru Városligeti začela letošnja sezona čolnarjenja. Tako ni ničesar, kar bi lahko ustavilo tiste, ki iščejo romantiko, slikovite razglede, bližino vode in sprostitev.

Jezero Városligeti, ki meri 60.000 kvadratnih metrov, bo tudi to poletje prebivalcem prestolnice, tako od blizu kot od daleč, ponujalo številne možnosti za rekreacijo.

Poleg čolnov za 4 osebe bo to poletje na voljo tudi možnost izposoje vodnih koles za 4 osebe in kot novost deske SUP. V slednjem primeru bodo na voljo tudi programi za ljubitelje SUP-a: v okolici gradu Vajdahunyad boste lahko preizkusili svoje ravnotežje na osnovnem tečaju in SUP jogi.

V času odprtja med 10. in 21. uro bo na voljo 32 vodnih koles, 9 čolnov in 10 desk SUP, ki jih bo mogoče najeti za 30 minut.

In če to še ni dovolj, so poleg vodne zabave na jezeru dobrodošli tudi latinskoameriški plesi. Za začetnike in napredne plesalce so vsakih štirinajst dni organizirani plesni tečaji cha-cha-cha, tanga in bachate.

Več informacij najdete na spletni strani mestnega jezera za čolnarjenje Lido, če kliknete tukaj, dogodki pa so na voljo na tej strani.