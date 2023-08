7 zanimivih stvari, zaradi katerih se splača obiskati okrožje XI v mestu Lágymányos

Lágymányos je majhen delček Újbude, največjega okrožja v prestolnici. Kljub njegovi skromni velikosti lahko tu najdete vse, ne glede na to, ali iščete aktivno ali pasivno rekreacijo, kulturo ali gastronomska doživetja.

Univerzitetni park

V mestu Lágymányos, ki je bilo ponovno osvojeno od Donave, se nahaja več univerzitetnih kampusov. Na južni strani ulice Irinyi József, ki ločuje kampusa BME in ELTE, se nahaja Park univerzitetnih študentov, ki je bil obnovljen leta 2020. Nadgrajena zelena površina bo mladim nudila možnosti za rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa. Na pustolovščini v parku in zunaj njega je več kipov in javnih umetniških del, med drugim spomenik Memento, spomenik Nobelovim nagrajencem, kip Mag in kip matere z otrokom.

A38 Ladja

Artemovska ladja 38, ki se neprestano ziblje na Donavi, je kulturni talilni lonec in je tudi prizorišče koncertov, branj, pogovorov, glasbenih in gledaliških sodelovanj ter oddaj. Koncertna ladja, ki stoji na budaškem koncu Petőfijevega mostu, je nastala s predelavo ukrajinske tovorne ladje in je od takrat postala priljubljena atrakcija v prestolnici. Poleti je strešna terasa odprta za koncerte, a tudi če ste lačni in žejni, se je vredno vkrcati na ladjo.

1117 Budimpešta, Petőfi Bridge

Bartók Béla út

Raznolikost ulice Bartók Béla út je nesporna, tako z gastronomskega kot kulturnega vidika. Prijetne kavarne in restavracije ter galerije se razprostirajo na kulturni ulici Újbuda in Lágymányos. Ni naključje, da je Time Out leta 2019 Bartók uvrstil med 50 najboljših sosesk na svetu. Tu se za vsak prst najde kaj dobrega, kar še toliko bolj velja, ko se na bulvarju odvijajo festivali in pobude skupnosti.

Če ste razpoloženi za okus Bartókovega bulvarja Béla:

Prirodoslovni muzej ELTE TTK

Prirodoslovni muzej družbe ELTE TTK je leta 2022 praznoval 20. obletnico delovanja. V muzeju občasno potekajo tematski dogodki, v času Noči muzejev pa organizira pester program. V muzeju so na ogled razstave o mineralih, fosilih, biologiji in paleontologiji ter matematična jama in steklena piramida.

1117 Budimpešta, Pázmány Péter sétány 1/C (južni blok)

Gledališče MU

Gledališče MU je že več kot 30 let dragulj mestnih četrti Újbuda in Lágymányos, ki je vpet v strukturo ulice Kőrösy József. MU, ki deluje tudi kot vključujoče gledališče in gledališče skupnosti, si prizadeva podpirati inovacije in lokalne pobude. Prvotni pomen besede MU je majevski, vendar gledališče kratico opredeljuje tudi kot madžarsko podzemlje. Za posebno gledališko izkušnjo si velja ogledati predstave MU ter si privoščiti odmor v njegovi kavarni in na vrtu.

1117 Budimpešta, Kőrösy József utca 17.

Kopaszi Dam

Južno od Lágymányosa je vreden ogleda tudi jez Kopaszi, ki sega 900 metrov v Donavo in objema zaliv Lágymányos. Jez, ki je lahko dostopen z javnim prevozom, kolesom ali celo peš, zdaj ponuja številne možnosti za aktivno rekreacijo in sprostitev. Zaradi prijetnih kavarn in restavracij vam po dolgem sprehodu ali kopanju v vodi ni treba iti daleč, da si napolnite baterije. Okoli jezu se vije sprehajališče z urejenimi zelenimi površinami, peščeno plažo, amfiteatrom s čudovitim razgledom na zaliv in, ni treba posebej poudarjati, neposredno bližino Donave.

Le Bistro – Kitchen&More

Restavracijo Le Bistro – Kitchen&More na jezu Kopaszi obkrožata edinstveno vzdušje in čudovito okolje Donave. Tu se prepletajo nitke brezhibnih sestavin in vznemirljivih, na novo oblikovanih okusov, ki gurmane navdušujejo z omamnimi jedmi. Aprila prenovljena restavracija je s svojo živahnostjo in neizčrpno ustvarjalnostjo odlična ne le za lahke večerje, temveč tudi za družinske dogodke, poslovne dogodke in poroke. In kaj več bi lahko ponudil Le Bistro? Seveda nešteto programov, prežetih z glasbo in okusi.

1117 Budimpešta, Kopaszi-gát 4.