Posebne novosti na najbolj priljubljenem glasbenem festivalu v naši državi

Letošnji festival Sziget se bo prenovil na številnih področjih, saj bodo nekatera prizorišča spremenila lokacijo ali dobila novo podobo, vendar bosta nepogrešljivi občutek Szigeta in žanrska raznolikost ostala.

Raznolikost sporeda

Na glavnem odru bo letos nastopilo sedem headlinerjev, prvi dan Florence + the Machine, sledili bodo Imagine Dragons, David Guetta in Mumford & Sons.

V ponedeljek bosta na sporedu dva glavna nastopajoča, Lorde in Macklemore, zadnji dan Szigeta pa bo nastopila ena največjih zvezd našega časa, Billie Eilish – prvič na Madžarskem.

V nadaljevanju zasedbe velikega odra bodo prvi dan festivala Sziget nastopili Sam Fender, Foals in Son Mieux. Naslednji dan bosta v mednarodni zasedbi nastopila Yungblud in Easy Life, v soboto pa še Niall Horan in Mimi Webb. V nedeljo bosta nastopila Arlo Parks in AJR, v ponedeljek Caroline Polachek in Lazza, zadnji dan pa se bosta od otoka poslovila Girl In Red in Yung Lean.

Vrsto domačih izvajalcev bodo na glavnem odru okrepili Halott Pénz, Carson Coma in Dzsúdló, na drugih prizoriščih pa bodo med drugim nastopili Krúbi, Beton.Hofi, Ivan & The Parazol, Co Lee, AKC Misi in duo 6363 & Lil Frakk.

Edinstvena gledališka doživetja na festivalu Sziget

Dnevi, polni koncertov, so še bolj razburljivi s kulturnimi dejavnostmi. Eno najbolj priljubljenih prizorišč na Sitizenku, Cirque du Sziget, se na avgust pripravlja s še bolj pestrim programom.

Gledališko-plesno polje bo obiskovalcem festivala, ki jih zanimata sodobni ples in gledališče, ponudilo dva zunanja odra in številne druge dogodke na gledališkem trgu s predstavami iz 12 različnih držav. Ne smemo pozabiti na gledališče Walking Street Theatre, katerega predstave se bodo pojavljale po vsem festivalskem območju.

In to še ni vse, vse podrobne programe lahko najdete na spletni strani festivala Sziget!