Razburljive predstave na prostem v arheološkem parku Balaton Highlands to poletje

Med kulturnimi programi programa Evropske prestolnice kulture Veszprém-Balaton 2023 bodo v ospredju gledališke predstave, ki bodo letos potekale 4., 5. in 6. avgusta v arheološkem parku Villa Romana Baláca. Za gledališko doživetje na prostem v Madžarskem narodnem muzeju bosta poskrbela gledališče Petőfi iz Veszprema in baletno gledališče Székesfehérvár.

Predstave gledališča Petőfi iz Veszprema

Z uglasbenimi Petőfijevimi pesmimi, spektakularno scenografijo in predstavo, ki vas popelje v preteklost, bo 4. avgusta György Szomor, dobitnik nagrade Kálmán Nádasdy, uprizoril muzikal Laure Topolcsányi György Szomor: PETŐFiFJÚ.

Odlomek iz predstave PETŐFiFJÚ.

V odrski zgodbi – ki jo je napisala Laura Topolcsányi – se razkrivajo epizode, ki jih poznajo le tisti, ki so se kdaj poglobili v življenje kultnega pesnika. Na odru pa lahko doživimo pesnikova čustva, njegove boje, razvoj njegove osebnosti in pomembne dogodke iz njegovega življenja, ki nam pomagajo razumeti njega in vse tisto, v kar je neomajno verjel in za čimer je vedno stal.

Odlomek iz igre Medena družina.

V nedeljo, 6. avgusta, bodo v ospredju družine, saj bo pravljično igro Družina Mézga v priredbi Romhányi-Nepp-Ternovszky uprizoril dobitnik nagrade Jászai Mari Gábor Szűcs.

Predstava, ki je uspešnica vseh generacij, ponuja nostalgično izkušnjo za odrasle in razburljivo, zabavno gledališko pustolovščino za otroke s pustolovščinami priljubljenih junakov družinske komedije – Géza, Paula, Kriszta, Aladár, Maffia, Máris Nachbar in MZ/X.

Baletne predstave v mestu Baláca

S širitvijo ponudbe gledaliških žanrov se bo z dvema baletnima predstavama v enem dejanju predstavila tudi profesionalna baletna skupina, ki je regiji najbližja.

Odlomek iz predstave Prometej.

Baletno gledališče Székesfehérvár bo 5. avgusta predstavilo balet Prometej in Citatnice, ki ju je koreografiral vodja baleta skupine Attila Egerházi.

Odlomek iz dela “Idézőjelek”.

V predstavi plesnega gledališča Idézőőjelek koreografija ujame in naredi vidne izmuzljive, včasih skoraj neizrekljive misli in občutke, ki jih je izrazil pisatelj László L. Simon, kodirano sporočilo besedila pa se razkrije na način, ki ga lahko skenira duša, in zaživi kot plesni ritem.

Vstopnice so na voljo s klikom TUKAJ. Za najnovejše informacije o predstavah obiščite stran MNM Villa Romana Baláca na Facebooku. Dogodke podpira program Evropske prestolnice kulture Veszprém-Balaton 2023.