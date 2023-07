Poletje čaka! – 13 najlepših madžarskih gradov in dvorcev letos pripravlja pestre programe

Konec šole, poletje je tu, turistična sezona se začenja! Letos najlepši madžarski gradovi in dvorci čakajo madžarske in mednarodne obiskovalce s pestrim programom turističnih atrakcij na 13 lokacijah.

Kdaj, če ne zdaj? Uživajte v poletju v polni meri, izkoristite ga v največji možni meri! Poletni koncerti, razstave, dogodki na prostem, vrtni kinematografi, programi za otroke, predstavitve živali, konjeniške predstave, zgodovinske igre v živo in še veliko več – izberite sami!

Če iščete sprostitev v vsakem vremenu, smiselno preživljanje prostega časa in cenovno ugodno izkušnjo, je ena najboljših izbir obisk programa na prostem ali v zaprtih prostorih v prenovljenem gradu ali dvorcu.

Poletne dejavnosti za vso družino

Živalski živalski vrtovi, ptičji park, majhna železnica, konjeniška razstava, obrtne in muzejske izobraževalne dejavnosti za najmlajše. Seveda so vsa prizorišča povezana tudi s programom Kajla za mlade šolarje, zato je na voljo veliko žigov za zbiranje.

Mladi lahko uživajo v koncertih lahke glasbe, predstavah vrtnega kina, interaktivni opremi v razstavnih dvoranah, mamljivih selfie točkah, senčnih piknik prostorih in travnikih za lahke športe v grajskih vrtovih.

Mislili pa so tudi na umetniško oboževalno javnost s koncerti džeza in klasične glasbe, gledališkimi predstavami in posebnimi vodenimi ogledi. Poleg kulturnih, družabnih in športnih doživetij je večina grajskih vrtov na voljo tudi odgovornim lastnikom psov.

Obiski gradov in trdnjav na našem čudovitem podeželju

Ker je Blatno jezero glavno središče madžarske turistične sezone, je vredno obiskati gradove in dvorce v bližini madžarskega morja v okoliških vaseh, kot so Dég, Keszthely, Nádasdladány, Somogyvár ali Sümeg. Če boste na obali Blatnega jezera preživeli dlje časa, lahko tako s kulturnimi doživetji in zabavo zapolnite več enodnevnih programov!

Dobro novico imamo tudi za tiste, ki poletje preživljajo v Budimpešti, saj so številni naši spomeniki zlahka in hitro dostopni z avtomobilom ali javnim prevozom. Številni gradovi in trdnjave so zlahka dostopni na dveh kolesih in s ponosom sporočamo, da bo naša kolesarska pot leta 2023 grad Wenckheim v Freiskígyosu, ki je letos zmagal v kategoriji Business Traveller Hungary “Najboljši novi trg”.

Na 13 gradovih in dvorcih po vsej državi vas čakajo različne kombinacije ugodnih vstopnic! Bajna, Dég, Füzérradvány, Keszthely, Majk, Nádasdladány, Ozora, Pécs, Sirok, Somogyvár, Sümeg, Szabadkígyós, Tata.

Aktualna programska ponudba: www.nof.hu/programok

Članek je nastal s podporo neprofitne organizacije Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.