Osupljivi razgledi in inovativna gastronomija se srečujejo v skritem dragulju polotoka Tihany

Plage18, skriti dragulj polotoka Tihany, ponuja popolno sprostitev in vzdušje francoske riviere.

Klasična kuhinja z inovativnim pridihom

Ta ekskluzivna restavracija na plaži že od leta 2018 navdušuje goste s svojo zadržano eleganco, razkošno postrežbo in panoramskim razgledom na Blatno jezero z vsakega kotička.

Kuhinja je v inovativnem duhu klasične evropske gastronomije, kjer se najboljše sestavine in prizadevanje za preprostost srečujejo v jedeh, kot sta terina iz račjih jeter s figovim čatnijem in briošem ali hladna jagodna juha s kokosom in meto.

Seveda so na voljo tudi brezglutenske in veganske jedi, tako da lahko vsakdo najde nekaj za svoj okus.

Aktivna sprostitev s pogledom na Blatno jezero

Nekoliko bližje lesketajočim se valovom boste našli pravi raj na zemlji s svilnatimi travniki, peščeno plažo, brisačami za plažo, ležalniki, najemom gazeba in SUP-a ter popolno ponudbo hrane in pijače, če si zaželite kopanja v vodi.

Ne glede na to, ali se odločite za restavracijske užitke ali zabavo na plaži, boste Plage18 zagotovo zapustili napolnjeni in sproščeni!

Plage18

8237 Tihany, Kenderföld út 18.

plage18info@gmail.com

+36 30 590 2784

plage18.hu