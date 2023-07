6 posebnih družinskih dejavnosti po vsej državi, s katerimi si boste poletne počitnice zapomnili

Pripravili smo izbor najzanimivejših dejavnosti, s katerimi bodo letošnje poletne počitnice nepozabne in razburljive za vse člane družine. Oglejte si čim več dejavnosti s seznama!

Rekreacijski park Nádas, Vasad

Le streljaj od Budimpešte se nahaja rekreacijski park Nádas, odličen kraj za aktivne družinske počitnice. Zelena površina kompleksa med Vasadom in Monorjem ponuja nešteto dejavnosti skozi vse leto, še posebej pa v tem letnem času, saj je poleti poleg razburljivega kopališča z jezerom in parka s tobogani na voljo tudi prenovljen pustolovski park, poln izzivov. Na dveh višinskih stopnjah, ki jih lahko premagate v eni uri, lahko premikate svoje meje, učna steza pa omogoča pustolovščine tudi najmlajšim, tako da lahko vsakdo odide z nepozabno izkušnjo.

2211 Vasad, Monori út 100.

Locked Room in AROOM, Budimpešta

Tudi poleti je veliko deževnih dni, zato moramo razmisliti, katere dejavnosti v zaprtih prostorih so na voljo. Brez skrbi, nova generacija sob pobega v Locked Room in AROOM lahko poskrbi, da bodo tudi ti dnevi razburljivi! V sobi Locked Room na ulici Székely Mihály lahko preizkusite šest pustolovskih iger, zato je najbolj primerna za družine s starejšimi otroki, ki se ne ustrašijo malo vznemirjenja. V dvorani Király utcai AROOM je na voljo še šest drugih iger, tako da bo zagotovo vsak našel nekaj, kar ga bo navdušilo. Še več, to poletje se lahko udeležite fantastičnega potovanja s posebnim potnim listom sobe pobega, ne glede na to, ali prihajate z družino ali s prijatelji. Zberite vse nalepke in si v končni igri prislužite res super darilo! Poleg tega se lahko študenti udeležijo vseh 12 pustolovskih sob pobega po znižani ceni.

1061 Budimpešta, Székely Mihály utca 4. | 1061 Budimpešta, Király utca 14.

Koruzni labirint, Kiszombor

Letos lahko družine, ki iščejo pustolovščine, od 15. julija do 20. avgusta obiščejo koruzni labirint Južne velike ravnine na obrobju Kiszomborja, le nekaj kilometrov od mesta Mako. Koruzni labirint je že vrsto let zelo priljubljena atrakcija, ki se vsako leto spremeni, zato je iskanje izhoda vedno zanimiv izziv. Labirint je dolg 4,5 kilometra, od tega je 2,5 kilometra pravilne poti, in ga lahko v udobnem tempu prehodite v manj kot eni uri. Koruzni labirint, ki letos praznuje 15. obletnico, bo obiskovalcem ponujal tudi vrsto drugih atrakcij in iger.

6775 Kiszombor, Óbébai utca

Park kengurujev, Tizsaderzs

Park kengurujev v Tiszaderzsu prinaša pridih Avstralije na obalo jezera Tisa. Na en hektar velikem območju živi 200 živali 30 vrst, med njimi kenguruji, avstralske ptice, alpake, opice in surikate. Pomembno je poudariti, da je dotikanje teh živali prepovedano, z izjemo živalskega vrta za hišne ljubljenčke, kjer vas bodo pozdravile željne kamerunske ovce in pritlikave mačke. Park je odprt vsak dan v tednu od 9. do 16. ure, vstopnice pa lahko kupite prek spleta ali osebno.

5243 Tiszaderzs, Nefelejcs utca 14.

Muzej letalstva Aeropark, Budimpešta

Odkrijte razburljivo preteklost in sedanjost mednarodnega letališča Liszt Ferenc, kot je še niste videli! V Aeroparku se lahko po prihodu z avtobusi Malév Ikarus udeležite dnevnih in nočnih ogledov letališča v zakulisju dogajanja na letališču. Med tem izjemnim potovanjem skozi čas boste od pripovedujočih pilotov, letalskih inženirjev, tehnikov in stevardes izvedeli številne zanimivosti. Preizkusite se lahko celo v letenju na simulatorju Airbus A320neo in pilotiranju helikopterja na simulatorju Mi 2. Toliko doživetij na enem mestu!

1185 Budimpešta, Mednarodno letališče BUD

Aquaticum, Debrecen

Doživljajsko kopališče Aquaticum v osrčju debrecenskega gozda Nagyerdő s svojo impresivno arhitekturo ponuja celodnevno zabavo za vse člane družine. Poleti vse, ki se želijo ohladiti, pričakuje sodobna plaža v zdravilišču, kompleks pa ponuja tudi bazen s steklenim dnom, pool bare, velikanske tobogane, termalne in sprostitvene bazene, otroško igrišče, animacijske programe in neprekosljiv vodni svet za otroke vseh starosti. Poleg tega bujna vegetacija objekta daje prizorišču tropski pridih, zaradi česar se boste počutili, kot da plavate v daljni deželi.

4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.