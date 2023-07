5+1 super kolesarskih postajališč, če kolesarite okoli Blatnega jezera

Če želite poleti kolesariti okoli Blatnega jezera, je okoli madžarskega morja veliko kolesarskih postajališč.

Kolesarjenje in počivališče

Tekergő se nahaja tik ob kolesarski poti, 200 metrov od odprte plaže Balatonberény, in ponuja pravo all-inclusive namestitev za aktivne počitnikarje. Ponuja izposojo in servis koles, izposojo kajakov in SUP-ov, kamp in sanitarije, otroško igrišče ter bogato izbiro bifejev.

8649 Balatonberény, Rózsa utca 1.

Öböl Piknik

Öböl Piknik se nahaja na eni najlepših kolesarskih poti ob severni obali, med Csopakom in Balatonfüredom, kjer lahko uživate v okusnih, obilnih zajtrkih in posebnih jedeh z žara, čarobna panorama pa vas bo držala na nogah. Za otroke je na voljo otroško igrišče, zaščiteno parkirišče za kolesa, v zalivu pa so dobrodošli tudi štirinožni člani družine.

8230 Balatonfüred, Kerekedi utca 1.

Konjeniško pristanišče

Ta očarljiva zajtrkovalnica in bistro, ki se skriva ob romski cesti, je le 2 km oddaljena od kolesarske poti, ki obkroža Blatno jezero, in je pravi zaklad. Odlične kave, okusni zajtrki, domače pecivo, sirupi, limonade, lokalna vina in številne poletne dejavnosti so na voljo v Kikötőju.

8228 Lovas, Fő utca 19.

Izdelovalec sladoleda Florida

Ko asfalt v poletni vročini žari pod vašimi kolesi, je sladoledarna Florida, ki se nahaja tik ob kolesarski stezi South Coast, oaza. Nagrajeni sladoledar uporablja italijanske sestavine in lokalna šolska pravila za kremna čudesa, ki jih je na pultu 32.

8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi Ferenc utca 85.

Čajnica Nagyi Kertje Teaház

V hladnejših dneh vam babičina vrtna čajnica nudi prijetno zavetje pred poletnimi nalivi, v njej pa si lahko celo izposodite kolo. V čajnici ob veliki opečni peči lahko popijete eno od več sto čajnih specialitet. Svoje zaloge energije pa lahko napolnite z vsem, od foie gras do krušnih palčk, filejev ščuke, umešanih jajc in različnih peciv.

8241 Aszófő, Remete utca 2.

+1 Káli Kapocs

Za vzdušje v kraju Káli Kapocs se splača skreniti z utečene poti in se odpraviti do kamnitega morja. Z leti je ta balatonska romkocsma postala kultni kraj v bazenu Káli, kjer se zbirajo umetniki, vinarji, kolesarji, domačini in dopustniki, da bi uživali v posebnem hipsterskem svetu z večernimi koncerti. In seveda ne manjka sirupov, špricerjev in različnih okusnih prigrizkov.

8282 Mindszentkálla, Rákóczi u. 17.