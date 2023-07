5 družinam prijaznih zdravilišč v Budimpešti, kjer se lahko vsa družina skupaj ohladi

Na srečo vam ni treba iti daleč iz glavnega mesta, da bi z vso družino uživali na plaži. Predstavljamo vam, kam se lahko odpravite, da se bodo vsi odlično zabavali.

Kopališče pri jezeru Nádas, Vasad

Nedaleč od Budimpešte, v rekreacijskem parku Nádas Pihenőpark med krajema Vasad in Monor – vas čakajo divje jezerske kopeli z urejeno okolico, čisto vodo in tobogani – ki otrokom in odraslim zagotavljajo nepozabna poletna doživetja. Vsa družina bo tu našla nekaj zase: starši in odrasli bodo uživali v sončenju na pomolu, kopanju na naravni plaži in igranju pingpong v senci, najmlajše pa bosta navdušila otroško igrišče in peskovnik. V rekreacijskem parku lahko obiščete tudi pustolovski park in se celo zapeljete z vodnim kolesom ali kanujem!

2211 Vasad, Monori út 100.

Jezero Rukkel, Dunavarsány

Na tem znanem rudniškem jezeru južno od Budimpešte ne bomo zamudili vodne zabave. Na obali jezera Rukkel je zdaj zabaviščni park z vodnimi tobogani, kjer se lahko ves dan drsite na dvojnih blazinah po razburljivih progah. Ko se naveličate večurne aktivnosti, lahko preostanek dneva preživite v mirni okolici jezera, se sprostite na soncu in uživate v hladni vodi jezera.

2336 Dunavarsány, Rukkel-tó 1.

Termalno kopališče Göd

Göd se nahaja le 24 km od Budimpešte, na levem bregu Donave. Mestna plaža s termalno vodo je odprta vse leto, poleti pa je še posebej priljubljena med kopalci, ki se lahko v prijetnem zelenem okolju sprostijo v enem od bazenov. Na voljo so skupno trije bazeni: bazen s toplo vodo s temperaturo 34-36 oC, plavalni bazen s temperaturo 26-28 oC ter tobogan in bazen za otroke s temperaturo 32-34 oC. Upoštevajte, da je zdravilišče ob ponedeljkih zaprto.

2132 Göd, Összekötő út 10.

Jezerske kopeli Gyömrő

Posebnost mesta Gyömrő so jezerske kopeli, ki jih obkroža 100 hektarjev gozdnatega parka in jih napaja devet različnih izvirov, v zadnjih letih pa so bile zelo razvite in pred dvema letoma ponovno odprte kot prve ekološke kopeli na Madžarskem. S številnimi novostmi, vključno s koktajl barom v karibskem slogu, teraso za brizganje in vodnim parkom, ter odlično kakovostjo vode, različnimi bifeji (veganskimi in brezglutenskimi) in območjem za wakeboarding je to ena najbolj atmosferičnih naravnih vodnih plaž v okolici Budimpešte, le pol ure vožnje iz glavnega mesta.

2230 Gyömrő, Munkás utca 18.

Zaliv Lupa, Budakalász

Mnogi morda ne vedo, da je jezero Lupa, ki se nahaja v severnem delu Budimpešte, na obrobju Budakalásza, prijeten zaliv, idealen za družinske kopalce. Ob prihodu sem se boste prestavili v povsem drug svet kristalno čiste vode, skrbno urejenega jezera, peščene obale, ki spominja na oddaljeno plažo, senčnikov in ležišč, a vam do tja ni treba potovati daleč. Svoj apetit pa lahko potešite v samopostrežnem bifeju na plaži.

2011 Budakalász, Tó utca 1.