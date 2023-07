Posebne lesene hiše Balatona vas vabijo, da se sprostite v bližini narave

Nekaj bolj idealnih lokacij je v visokogorju Balatona kot posebej zasnovane romantične lesene hiše TreeHouses Kapolcs, ki vabijo k nemotenemu počitku.

Otok miru na obali Balatona

Če se želite za nekaj dni odklopiti od sivine hitečega vsakdana, potem se odpravite proti meji dveh majhnih balatskih naselij Kapolc in Vigántpetend. Tukaj so skrite, a lahko dostopne TreeHouses Rocks, ki so bile zasnovane v harmoniji z naravo, zahvaljujoč kreativni ekipi Hello Wood.

Lesene hiške v obliki poligona so med seboj oddaljene od sluha, tako da mir gostov motijo le občasni drobni šumi narave. Namestitev, preoblečena v skalo, je zasnovana posebej za dve osebi in ima vse, kar lahko potrebujete med bivanjem tukaj.

Popolna sprostitev v zasebnem okolju

Poleg moderno, a domačno zasnovane spalnice, kopalnice, kuhinje in čajne kuhinje, za popolno oskrbo poskrbita zasebna zunanja masažna kad na terasi in panoramska infrardeča savna v kopalnici.

Če vas sredi kopanja zagrabi lakota, lahko naročite hladen krožnik za dve osebi, ki poskrbi za prijetno, obilno večerjo. Za kosilo lahko izbiramo med italijanskimi okusi, zajtrk pa bo na naša vrata prispel v košari ob 8. uri.

Počitku se priležejo tudi okusni prigrizki

Bogato poln, a zdrav Breakfast Box vsebuje sveže pekovske izdelke, zelenjavo, sadje, smutije, pomarančni sok, sire, narezke, omake, pecivo ter čaj in kavo, da lahko začnete nov dan z dovolj energije.

Po nemoteni sprostitvi nam ne preostane nič drugega, kot da si ogledamo znamenitosti okolice, obale Blatnega jezera, grad v Veszprému ali Tihanyju, če naštejemo le nekatere od številnih možnosti.

Povezava TreeHouses

8294 Vigántpetend, Csórompuszta

kapolcs.treehouses.hu