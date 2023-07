7 vznemirljivih novosti ob Blatnem jezeru, ki jih to poletje nikakor ne želite zamuditi

Če vsako poletje obiščete Blatno jezero, vam ni treba skrbeti, saj vas tudi letos v madžarski obmorski regiji čaka veliko novosti!

Balatonboglár šetališče

Ob Gömbkilátó so zgradili novo znamenitost Boglárja, skozi gozd se raztezajočo pot z razglediščem. Na eni strani promenada vodi skozi krošnje dreves, na drugi strani pa se odpira pogled na gore, ki krasijo severno obalo Blatnega jezera.

Felsőörs pravljična pot

Pravljična pot, odprta leta 2022, je najnovejša priljubljena med otroki: na poti s petimi postanki lahko obiskovalci obiščejo skrinjico zgodb, v kateri je vsaka zgodba, primerna lokaciji, in opis lokalne vrednosti. Poseben lov na zaklad je popoln program za družine.

Avdiovizualni center FOTON, Veszprém

Letos se je v Veszprému odprlo večnamensko in kulturno središče, ki obljublja številne razburljive programe, kjer se lahko srečate z vsemi različnimi vejami umetnosti, od filmskih projekcij do srečanj z umetniki in občinstvom do delavnic.

8200 Veszprém Vár utca 17.

Káli Fecske, Salföld

V nekdanjih ruševinah stare šole v Salföldu je maja 2023 odprla svoja vrata prava posebnost: Káli Fecske je hkrati restavracija in notranji razstavni prostor, poleg tega pa se nahajajo zunanji oder, vrt z žarom in pult s sladoledom. poleg Salföld Majorja. Vse do oktobra obiskovalce čaka pisana in pestra programska paleta, od razstav do gledaliških predstav do društvenih in gastronomskih dogodkov.

8256, Salföld, Templom tér 1.

Ladja Szent Benedek, Balatonfenyves

Imamo dobre novice za tiste, ki imate radi križarjenja po Balatonu, saj lahko to poletje prečkate madžarsko morje na novi liniji, z rednim letom. Pot povezuje Balatonfenyves, enega najljubših krajev na južni obali, in Szigliget, biser severne obale. Že tako popularen let zaenkrat poteka le ob koncih tedna, vendar se splača spremljati Balatonfenyvesovo Facebook stran, saj so v juliju lahko poleteli ob več delovnih dneh.

Balaton Park Circuit

Maja letos je v Balatonfőkajárju odprla vrata najvišje ocenjena avtomobilistična in motociklistična steza v Srednji Evropi, kjer ste poleti lahko spremljali domača in mednarodna tekmovanja. V velikanskem objektu ob avtocesti M7 naj bi poleti odprli avtomobilski muzej, ki bo razveselil ljubitelje dirkanja.

Veszprémvölgy železnica

Po 50 letih se je ponovno rodila nekdanja pionirska železnica, ki je nazadnje vozila v 50. in 60. letih. Izjemno očarljiv vlakec, obnovljen letos, je najnovejša atrakcija doline Betekints tega poletja, ki bo zagotovo odlično doživetje za mlade in starejše.